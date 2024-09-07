F-35'lerde yeni gelişme! Artık o tarihte uçacak

Lockheed Martin, 2024 yılı sonuna kadar TR-3 yazılımının ara versiyonuyla 75 ila 110 F-35 Lightning II uçağı teslim etmeyi planlıyor. Yine de, tam “savaşmaya hazır” TR-3 paketi henüz hazır değil. Kaynaklara göre önümüzdeki bahara kadar mevcut olabilir. Yine de şirket, bu zaman çizelgesinde riskler olduğunu kabul ediyor.

GECİKEN HER UÇAK İÇİN 5 MİLYON DOLAR KESİNTİ

Yükseltme sürecindeki herhangi bir gecikme Lockheed Martin için maliyetli olabilir. Gecikmeler teknoloji geliştirme ve entegrasyondan kaynaklanıyorsa, Pentagon her geciken uçak için 5 milyon dolar kesinti yapar. Bu ceza Lockheed uçağı müşteriye teslim ettiğinde kaldırılır. Daha önce, depolama tesislerinde modifikasyon bekleyen F-35 savaş uçaklarının birikmesine neden olan TR-3 yükseltmesindeki gecikmeyi tartışmıştık. Bir uzlaşma olarak geçici bir paketin onaylanmasının ardından Lockheed, depolanan F-35 sayısını yavaş yavaş azaltmaya başladı. Şirket, her ay bu uçaklardan 20 tanesini depolardan çıkarmayı hedefliyor.

F-35’E YENİ NESİL SAVAŞ TEKNOLOJİSİ

F-35’in TR-3 yükseltmesi, uçağın bilgi işlem ve sensör sistemlerinin kapsamlı bir şekilde elden geçirilmesidir. Bu yükseltme, savaş uçağının işlem gücünü, belleğini ve genel performansını önemli ölçüde artıracaktır. TR3’ün kalbinde, F-35’in gelecekteki muharebe ortamlarında rekabetçi kalmasını sağlayan son teknoloji donanım ve yazılım entegrasyonu yer almaktadır. Bu yükseltme, uçağın sensörlerinden daha fazla veri işlemesine, gelişmiş silah sistemlerini kullanmasına ve yeni nesil yazılımları entegre etmesine olanak tanıyarak modern savaşta öldürücülüğünü ve uyarlanabilirliğini artırır.

Lockheed Martin, TR-3’ün Block 4 yükseltmesini destekleyeceğini ve F-35’e ek füze sistemleri ve geliştirilmiş radar işlevselliği gibi yeni yetenekler getireceğini vurgular. TR-3 yükseltmesini geliştirmek ve entegre etmek beklenenden daha zordu. Lockheed Martin, yeni entegre çekirdek işlemci, panoramik kokpit ekranı ve bellek ünitesi dahil olmak üzere yeni donanım ve yazılımın karmaşıklığı nedeniyle zorluklarla karşılaştı. TR-3, öncülünden önemli ölçüde daha fazla bilgi işlem gücünü desteklemek için üretildi ve bu yeni bileşenleri sistem kararlılığını korurken entegre etmek hassas mühendislik gerektiriyor.

ERTELEME SORUN OLUŞTURUYOR

TR-3 yükseltme süreci uçağın katı performans ve güvenlik standartları nedeniyle daha da karmaşık hale geldi. Pentagon, F-35’in konuşlandırılmadan önce her operasyonel gereksinimi karşıladığından emin olmanın gerekliliğini vurguladı. Bir Pentagon yetkilisi, “F-35’in güvenilirliği ve öldürücülüğünden ödün veremeyiz,” diye vurguladı. “TR-3 uçağın geleceği için hayati önem taşıyor, ancak sahada olası sorunları önlemek için geliştirilmesi titizlikle yürütülmeli.” Yazılım entegrasyon sorunları ve donanım uyumluluk sorunları F-35 teslimatlarını neredeyse bir yıl erteledi. Bu gecikme, ön cephe görevleri için bu uçaklara büyük ölçüde güvenen hem ABD hem de müttefik kuvvetler için büyük sonuçlar doğuruyor.