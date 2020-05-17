F-35’lerde 3 farklı yapılanma

F-35 savaş uçağı, F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak üretilmiş.

F-35, 2040'lı yıllarda dünyanın en önde gelen avcı uçağı olması için tasarlandı.

F-35’ler genelde olumlu olarak teknoloji harikası tam bir avcı uçağı deniyor. Ama olumsuz olarak tamamen uçan bilgisayar lan bu söylentileri de var. Üç farklı yapılanma

Uçağın parçalarının yüzde 80'ini paylaşan, üç farklı yapılanması üretildi.

Bunlar:

F-35A: Geleneksel kalkma ve inme

F-35B: Kısa kalkış dikey iniş

F-35C: Uçak gemileri için tasarlanmış versiyon

Türkiye’nin F-35A’ya rotayı çevirdiği belirtilmişti.