F-35’ler ortakları birbirine düşürdü! BAE’nin hangi ülkeden korunmak istediğini resmen açıkladılar
Terör devleti İsrail ile anlaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), F-35 alma konusunda ortağının engeline takıldı. ABD’den gelen açıklamaya göre BAE F-35’leri İran tehdidinden korunmak için alacak.
Filistin davasına ihanet ederek, İsrail’le anlaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ABD'den F-35 savaş uçağı talebi sonrası İsrail’in radarına takıldı.
ABD’den 27 F-35 alan terör devleti İsrail, Orta Doğu’da kendi üstünlüğünü korumak için yeni anlaştığı BAE’ye dişini gösterdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden 18 Ağustos’ta gelen açıklamada, Arap ülkeleri dahil Orta Doğu’daki tüm ülkelere F-35 verilmesine karşı oldukları belirtildi.
Siyasi uzmanlar İsrail’in BAE’ye karşı çıkmayacağını savunuyor.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 24 Ağustos'ta Netanyahu ile görüşerek BAE ile 20 yıldan fazla ortak ilişkileri olduğunu söyledi.
BAE’ye F-35’lerin satışı konusunda ABD, İsrail’e resmen dil döktü.
İran tehdidinden korunmak için...
Pompeo, İran tehdidini işaret ederek, ‘’BAE'ye ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail'e verdiğimiz sözü koruyarak yerine getireceğiz" demişti.
İsrail merkezli Walla internet sitesine göre, Netanyahu ve Trump’ın BAE’ye F-35 satma konusunu tekrar masaya yatırılacağı aktarıldı.