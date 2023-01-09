F-35'ler için şok yasak! Türk halkı bu haber sonrası ‘iyi ki F-35 almamışız’ diyecek

ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat yetkilileri, bilgi güvenliği ve teknoloji sızıntısı çekincesiyle yabancı pasaportlu İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) pilotlarının F-35 savaş uçaklarını kullanmalarını yasaklıyor.

Postun haberine göre; ABD’nin bu hamlesi, bilgi güvenliğine ve çıkarlarının korunmasına giderek daha fazla odaklanılmasından kaynaklanıyor. Sonuç olarak kaynaklar, IAF’ın bu şartı kabul ettiğini ve F-35 Adir uçaklarına çift pasaportlu pilot atamaktan vazgeçtiğini iddia ediyor.

F-35I Adir Savaş Uçakları

İsrail’in kendi şartnamelerine göre tasarlanan “F-35I Adir” uçakları F-35’in bir başka versiyonu olabilecek nitelikte. Zira ABD, İngiltere dahil kimseye hak tanımadığı kaynak koduna tam erişim izni sayesinde kendi üretimi mühimmatların entegrasyonunu tamamlamaya başladı. Bununla beraber İsrail, motor ve kritik parçalar dahil olmak üzere uçağın bakımını kendi ülke sınırları içerisinde yapmak için ABD’den güvence alan bir ülke konumunda bulunuyor.

İsrail tarafından toplam 50 adet sipariş verilen F-35 uçaklarının teslimatının 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. An itibariyle İsrail’in şuan envanterinde bulunan F-35 sayısı ise geçtiğimiz aylarda yapılan 3 adetlik teslimatla 36’ya yükselmişti.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com, JPost