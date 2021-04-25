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Teknoloji F-35'ler Çin radarlarına takıldı
Teknoloji

F-35'ler Çin radarlarına takıldı

ABD'nin milyon dolarlık hayalet özelliğine sahip F-35 savaş uçaklarının Çin radarları tarafından izlenebildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 04:46:00 -
F-35'ler Çin radarlarına takıldı

Çin düzenlediği bir fuar esnasında sahip olduğu geliştirilmiş radarları göz önüne çıkartarak radarların sahip olduğu yeni yeteneklerden bahsetti. Çin medyası tarafından yapılan habere göre, geliştirilmiş yeni radar teknolojileri Amerikan hayalet uçaklarını takip edebiliyor.

South China Morning Post tarafından yapılan habere göre, fuarda sergilenen uzun menzilli SCL-7, JY-26 ve LC-8E sistemleri gölge uçakları tespit edip takip edebiliyor. Çin devleti tarafından desteklenen basın kuruluşuna göre bahsedilen sistemlerin üçü de spesifik olarak tespit edilmeden askeri platformlara karşı hassas saldırılarda bulunmak için tasarlanan hayalet uçakları tespit edebiliyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Çin ordusunun sahip olduğu takip teknolojilerini daha da arttırmak için metrik dalga kuantum ve lazer radarlarının geliştirilmesi için çalışıyor.

Sergilenmekte olan sistemlerden JY-26 aynı zamanda “F-22 avcısı” olarak anılıyor ve B-2 bombardıman uçakları ile F-35 hayalet savaş uçakları gibi başka görünmez platformları da belirleyebiliyor. SLC-7 ise aynı anda çok sayıdaki hedefi tespit ve takip edebilen uzun menzilli bir gözetleme radarı. YLC-8E sisteminin ise 500 kilometre uzaklıktaki hava araçlarını ve 700 kilometre uzaklıktaki füzeleri takip edebildiği belirtiliyor.

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