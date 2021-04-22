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Dünya F-35'in sorunları bitmek bilmiyor! Böyle duyurdular
Dünya

F-35'in sorunları bitmek bilmiyor! Böyle duyurdular

Hollanda Savunma Bakanlığı, sahip oldukları F-35 uçaklarının tamamının motor yıpranması nedeniyle tek bir hava üssüne konuşlandırıldığını ve bakıma alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 19:02:00 -
F-35'in sorunları bitmek bilmiyor! Böyle duyurdular

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait 3 F-35 savaş jetinin motorunun beklenenden hızlı yıprandığı vurgulandı.

Uçaklar hangara çekildi

Açıklamada, filodaki 9 F-35'in tedbir amacıyla ülkenin kuzeyindeki Leeuwarden Hava Üssü'nde bekletildiği ifade edildi.

Motorlardaki yıpranmaya, pist yüzeyindeki aşınmadan dolayı uçuşan tozların sebep olduğunun düşünüldüğü belirtilen açıklamada, "F-35'ler F-16'lara göre daha ağır motora sahip ve iniş-kalkış sırasında pist yüzeyinde daha fazla yıpranmaya neden oluyor" değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlık, motor yıpranmasının Hollanda dışında görülmediğini bildirdi.

 

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