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Dünya F-35 ve SU-35 birbirine girdi! Kazanan...
Dünya

F-35 ve SU-35 birbirine girdi! Kazanan...

Yeniakit Publisher
2023-08-21 18:04:00 -
F-35 ve SU-35 birbirine girdi! Kazanan...

Suriye’de bir F-35 savaş uçağı, Rus Su-35 jetine tehlikeli biçimde yaklaştı. Olay çok fazla büyümeden son buldu. Sürtüşmeden kazanan çıkmadı.

Koalisyona ait bir F-35 savaş uçağının Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin bir Su-35 avcı uçağına tehlikeli biçimde yaklaştığı belirtildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit’in basın açıklamasında bildirdiği üzere ABD’nin liderliğindeki koalisyon gücüne ait bir F-35 savaş uçağı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-35 avcı uçağına tehlikeli biçimde yaklaştı.

Kulit, “19 Ağustos günü saat 11.55'ten 12.03'e kadar Tanf bölgesinde yaklaşık 9.000 metre irtifada koalisyona ait bir F-35 savaş uçağı, Suriye'nin güney sınırında planlı uçuş gerçekleştiren Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-35 uçağına tehlikeli bir biçimde yaklaştı” ifadelerini kullandı.

Rus pilotların yüksek profesyonellik seviyesi ortaya koyarak çarpışmayı önlemek için gerekli önlemleri zamanında aldıklarına dikkat çeken Kulit, “Koalisyon bu tür eylemlerle havada kaza ve olayların yaşanması için tehlikeli adımlar atıyor ve Suriye hava sahasındaki durumu kızıştırıyor” vurgusunu yaptı.
Rus komutan, ‘koalisyon’ güçlerinin Rus tarafının onayını almadan insansız hava aracı (İHA) uçuşları gerçekleştirerek çatışmasızlık protokolünü 16 kez ihlal ettiğinin altını çizdi.
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