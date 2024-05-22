Çin yaptırım yağdırdı! Aralarında F-35’in üreticisi de var! J-20 mi daha iyi yoksa F-35 savaş uçağı mı?

Görünümdeki benzerliklere rağmen J-20, Çin malzeme bilimindeki, özellikle de etkili Radar Emici Malzemenin (RAM) geliştirilmesindeki eksiklikler nedeniyle F-35’in karşısında yetersiz kalıyor.

J-20 İLE F-35 GİZLİ SAVAŞ UÇAĞININ ÖNEMLİ NOKTALARI

Bu boşluk, Çin’in F-35‘in gelişmiş gizlilik yetenekleriyle eşleşme yeteneğini engelliyor. F-35, gelişmiş aviyonik sistemi, sensör füzyonu ve durumsal farkındalığıyla öne çıkıyor ve onu üretimdeki diğer uçaklardan eşsiz kılıyor. Dünyanın az sayıdaki beşinci nesil savaş uçaklarından biri olan Lockheed Martin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı , genel olarak veri füzyonu ve ağ bağlantısı açısından dünyanın en yetenekli uçağı olarak kabul ediliyor. Çin’in F-35’in kendi muadili olan J-20’yi üretme girişimi, yetenekli bir uçaktır. Şüphe uyandıracak derecede F-35’e benzese de J-20, Müşterek Taarruz Uçağı’nın kendisiyle aynı seviyede değildir.

ÇİNLİLER F-35’İ NEDEN EŞLEŞTİREMİYOR?

The National Interest haberine göre eski ABD Deniz Kuvvetleri Operasyon Uzmanı Quora kullanıcısı Eric Wicklund, Çinlilerin neden henüz F-35’e gerçek bir rakip çıkaramadığını açıkladı. Wicklund, “Gizli görünen bir şekil üretmek, gizliliğin birçok farklı yönünün yalnızca bir kısmıdır” diye başladı. “İç yapılar ve bunların nasıl yapılandırıldığı bile önemlidir.” Wicklund, Çin’in yetersiz olduğu alanlardan birinin malzeme bilimi olduğunu ve bu eksikliğin Pekin’in, gelen radar dalgalarının %80’ine kadar absorbe edebilen veya dağıtabilen etkili Radar Emici Malzeme (RAM) geliştirme yeteneğini etkilediğini öne sürüyor. Wicklund’a göre, bir bilgisayardan gizli bir şekil çalmak yeterince basit, ancak son teknoloji RAM’i geliştirmek daha zor bir iş. Wicklund şöyle yazdı: “Çinlilere bir miktar RAM verebilirim,” diye yazdı, “analiz edebilirler ve gerçek olduğunu anlayabilirler, ancak sorun tersine mühendisliktir. Ne olduğunu biliyorlar ama nasıl yapılacağını bilmiyorlar.” Wicklund, Amerikan RAM teknolojisini Çinlilere vermenin, Mısırlı bir kılıç ustasına Şam çeliği bıçağı vermeye benzeyeceğini açıkladı. Mısırlı, bıçağın üstün kalitesinin farkına varacaktır ancak bu şeye tersine mühendislik uygulayamayacaktır. Çinlilerin şu anda RAM teknolojisiyle karşı karşıya olduğu sorun bu. Wicklund, Çin’in RAM sorununu, son zamanlarda WS-15 jet motorunu geliştirmede yaşadığı sorunlarla eşitledi. Çinliler yıllarca jet motorunun ürettiği ısıya dayanabilecek fan kanatları yaratmaya çalıştı. Sonunda Çin’in malzeme bilimi bu göreve yetişti ve WS-15 o zamandan beri üretime girdi. “RAM başka bir zorlu basamak olacak ve bunda ustalaşana kadar Çin’in hayalet savaş uçakları F-35’e rakip olacak.”



F-35 SAVAŞ UÇAĞI: SON TEKNOLOJİDE

ABD şu anda F-35 veya F-22 kadar gelişmiş bir uçak geliştirip üretebilen tek ülkedir. Hava üstünlüğü ve saldırı görevleri için tasarlanan F-35, aynı zamanda elektronik harp ve ISR fonksiyonlarını da yerine getirebilecek donanıma sahip. F-35’in en dikkat çekici özellikleri, pilota eşsiz düzeyde durumsal farkındalık sağlayan gelişmiş aviyonik ve sensör füzyonudur. İlginç bir şekilde, F-35, F-22 beşinci nesil savaş uçağı kadar kinetik veya manevra kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanmamıştı. F-35 dördüncü nesil uçaklara ayak uydurabilirken, gövde manevra kabiliyetinden ziyade gizlilik ve sensör füzyonu öncelikli olarak tasarlandı. F-35’teki temel sensörler arasında Northrop Grumman AN/APG-81 aktif elektronik olarak taranan dizi radarı; BAE Systems AN/ASQ-239 Barracuda elektronik savaş sistemi; Northrop Grumman/Raytheon AN/AAQ-37 Elektro-optik Dağıtılmış Açıklık Sistemi; Lockheed Martin’in AN/AAQ-40 Elektro-Optik Hedefleme Sistemi; ve Northrop Grumman AN/ASQ-242 İletişim, Navigasyon ve Tanımlama paketi. Tüm gelişmiş sistemlerin toplamı, üretimdeki herhangi bir uçaktan daha iyi durumsal farkındalığa, daha iyi komuta ve kontrol yeteneklerine ve daha iyi ağ merkezli yeteneklere sahip bir uçaktır.

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