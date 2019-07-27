F-35 şantajına Boeing resti

Yeniakit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkezi’nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. S-400 ve F-35 meselelerine değinen Erdoğan şunları dile getirdi: “Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020’de bu sistemleri (S-400) aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35 projesinden dışlanmak tehditleri başta olmak üzere Türkiye’ye yöneltilecek hiçbir tehdit ve yaptırımın ülkemizi, güvenlik önceliklerini hayata geçirmekten alıkoyamayacağını burada bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye’nin verdiği demokrasi, ekonomi ve güvenlik mücadelesinde rahatsız olanların teşviki ve hatta bilfiil operasyonla bu tür niyetler içerisine girenlere milletimizle birlikte gereken cevapları vereceğiz.”

F-35’i de başka yerlerden alırız

Rusya ile her türlü anlaşmanın yapıldığını ve S-400 alındığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz, size ‘Aldık ama siz yine de verecekseniz sizden de Patriot alırız’ dedik ama yine vermediniz. Hâlâ vermiyor, farklı farklı öneriler getiriyorsunuz ve ‘Kongre müsaade etmiyor’ diyorsunuz. Biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak durumundayız ve alacağız. F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz.”

Savunma sanayinde yerliliği yüzde 20’den 70’e çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Sratejik ortak gibi davranın

“Düne kadar kapılarında bizi hep böyle adeta dilenci gibi beklettiler. Bir İHA mı alacağız, bir SİHA mı alacağız. ‘Bugün git, yarın gel’ dediler, vermediler. Terörle mücadelede bizi yalnız başına bırakan stratejik ortaklar var. Biz NATO üyesiyiz. Şimdi SİHA’nın ötesine inşallah geçiyoruz. Kendi savaş uçağımızı da yapacağız, yapıyoruz. Sayın Trump’a Osaka’da onu söyledim. Dedim, ‘Bakın biz sizden her ne kadar Patriot şu ana kadar almadıysak da 100 tane yeni nesil Boeing uçağı alıyoruz. Ama yine de verecekseniz verin.’ Şu anda bu yeni nesil Boeinglerin bir tanesi geldi mesela. Biz de ödememizi yapıyoruz, biz iyi müşteriyiz. Ama böyle giderse biz bu konuda da düşünmek zorunda kalacağız, ister istemez. Yani bu noktada biz istiyoruz ki stratejik ortaklarımız bize stratejik ortak olarak davransınlar ve ondan sonra biz de gereğini yapalım.”

AB, verdiği sözleri tutmadı

AB ile ilişkilere de değinen Erdoğan, şunları aktardı:

“Tam üyelik müzakerelerinde AB, Türkiye’ye verdiği sözleri açıkça çiğnedi. Mülteci meselesiyle ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen karşı tarafın maddi katkıdan vize muafiyetine kadar verdiği sözlerin üzerine yattığını da biliyoruz. Türkiye’nin Suriye ve Doğu Akdeniz politikasına yönelik aleni saldırılar, adeta bunların üzerine tuz biber ekti. Türkiye hâlâ Avrupa’nın en yakın, en güçlü, en kârlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek dost adayıdır. Önümüzdeki dönemde Suriye’deki ve Doğu Akdeniz’deki hassasiyetlerimiz başta olmak üzere bölge politikaları konusunda AB ile daha geniş uzlaşma zemini yakalayacağımızı ümit etmek istiyorum.”

Kandil sönecek

Terörle mücadeleye de değinen Başkan Erdoğan, şunları ifade etti: “Gezi olaylarından 15 Temmuz ihanetine kadar milli bekaya yönelik pek çok saldırıyı püskürttük. Pençe-1 ve Pençe-2 harekatlarının devamıyla ‘Kandil’ diye bir meselemiz de kalmayacaktır. Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. (Güvenli bölge görüşmeleri)”.

İhanetin bedelini öderler

AK Parti içindeki yeni parti iddialarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş. Hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilmezsiniz. Bu iş böyledir. Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor. Bu parti, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir. Bundan sonraki ilk seçim 2023 Haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. Zaten AK Parti’ye gönül verenleri kucaklamak demek milletimizin yarıdan fazlasını peşinen bu dairenin içine almak demek. Kapısını çalmadığımız hane, elini sıkmadığımız vatandaş, kalbine dokunmadığımız birey bizim değildir. "