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F-35 ile Türk pilotun ilk uçuşu gerçekleşti!

F-35 uçağı ile Türk pilotun ABD'deki ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi.

28 Ağustos 2018 Salı 21:06
F-35 ile Türk pilotun ilk uçuşu gerçekleşti!

Türk savaş pilotu, ABD'deki uçuş eğitimleri kapsamında F-35 uçağı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türk pilotlarının ABD'de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu, 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir." ifadesi yer aldı.

ENVANTERE GİREN İLK 5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağın teslimatı, Teksas-Fort Worth'te haziran ayında düzenlenen törenle gerçekleşmişti.

Teslim alınan F-35'lerin Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilmesinin ardından da savaş uçağı pilot eğitimlerinde kullanılması planlanmıştı. 3 ve 4'üncü uçakların Mart 2019'da teslim edilmesi öngörülürken, Türk pilotların eğitimi süresince bu uçaklar ABD'de kalacak.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 21:06
  1. F35 savaş uçağı

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