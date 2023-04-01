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Teknoloji F-35 bu kez toprağa saplandı! ABD'yi şok eden kare
Teknoloji

F-35 bu kez toprağa saplandı! ABD'yi şok eden kare

Yeniakit Publisher
2023-04-01 22:14:00 -
F-35 bu kez toprağa saplandı! ABD'yi şok eden kare

F-35'lerdeki sorunlar çığ gibi büyürken bir kötü haber de İngiltere'den geldi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait F-35B tipi savaş uçağı pistten çıkarak toprağa saplandı.

Tolga Özbek'in sitesinde yer alan habere göre, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait F-35B tipi savaş uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak toprağa saplandı. Pilotun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kaza, İngiltere’de Marham Hava Kuvvetleri Üssü’nde meydana geldi. Planlı eğitim uçuşu için havalanan uçak inişe geldiği sırasında arıza bildirdi. İtfaiye acil durum için hazır beklemeye başladı.

F-35B, Marham Hava Üssü’ne teker koyduktan sonra pist içinde yavaşladı. Ancak pilot daha sonra uçağın kontrolünü kaybetti. F-35 toprak alana çıkarak çamura saplandı ve durdu. Uçağın iniş takımlarında hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Kaza Kırım Ekipleri soruşturma başlattı.

İngiliz Donanması’na ait F-35B kalkışta Akdeniz’e düşmüştü

17 Kasım 2021 tarihinde HMS Queen Elizabeth Uçak Gemisi’nden kalkış sırasında F-35B’nin rampadan kesilmesinin hemen ardından hızlı çöküş ile uçak denize düşmüştü. Pilot uçağı fırlatma koltuğu ile terk etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaza sonrasında moturun dışardan yabancı madde hasarının oluşmaması için kullanılan örtünün unutulduğu ortaya çıkmıştı.

Olayın görüntülerinin medyaya sızması en az kaza kadar ciddi bir krizi de yanında getirmişti.

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