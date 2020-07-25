F-16'ların ömürleri uzatılıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve uçak Hava Kuvvetleri Komutanlığına (HKK) teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı SSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler kapsamında F-16'nın gerekli görülen yerlerinde tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulaması yapıldı.

Kabul test ve muayene faaliyetleri sonrası HKK pilotları tarafından son test uçuşu yapılarak, ilk F-16 Blok-30 uçağının kabul işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Böylece, F-16 yapısal iyileştirme faaliyetlerinde önemli bir kilometre taşı tamamlandı.

F-16 Yapısal İyileştirme Projesi ile Hava Kuvvetlerinin ana vurucu unsuru olan F-16 uçaklarının yapısal ömrünün 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi planlanıyor.