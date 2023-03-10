F-16'dan Milli Muharip Uçak'a! Tam 35 yıl oldu

Montajının tamamı Türkiye'de yapılan ilk F-16 Fighting Falcon (Savaşan Şahin), 11 Mart 1988'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

General Dynamics şirketi tarafından ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen F-16 savaş uçağı resmi olarak ilk kez 2 Şubat 1974'te pistten havalandı. Günümüzde çok sayıda ülkenin hava kuvvetleri envanterinde yer alan uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en büyük tercih nedenlerinden biri olarak biliniyor.

F-16'dan Milli Muharip Uçak'a

Türk Hava Kuvvetleri'nin satın alması için sözleşmede yer alan "Türkiye'de üretim şartı"nı yerine getirmek için gününüz Milli Muharip Uçak'ın gelişmesine de öncü olan TAİ ve TEİ şirketleri kuruldu. Yapılan çalışmalarla modernizasyonu tamamlanan uçakların özellikle gövde üzerinde yüzde 80 yerliliğe ulaşıldı. F-16'lar sınır ötesi operasyonlarda hala Hava Kuvvetlerinin en büyük yükünü üstleniyor. Montajı Türkiye'de tamamlanan ilk F-16'nın teslim töreninde dönemin Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan bir konuşma yapmıştı.

Montajı Türkiye'de tamamlanan ilk F-16'nın teslim töreninde dönemin Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan ABD'li yetkililerle sohbet etmişti.

F-16'lar sınır ötesi operasyonlarda hala Hava Kuvvetlerinin en büyük yükünü üstleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanlğı'nda montajı Türkiye'de tamamlanan ilk F-16'nın teslimi için tören düzenlendi. Türkiye'de tamamlanan ilk F-16'nın teslim törenine katılan dönemin Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan uçağın yanında poz vererek fotoğraf çekilmişti.

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Törene dönemin Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemil Çuha da katılmıştı. Dönemin Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan montajı Türkiye'de tamamlanarak Hava Kuvvetlerine teslim edilen ilk F-16 uçağında incelemelerde bulundu.

Özgür Projesi ile yeni bir dönem başladı

Elindeki savaş uçaklarını en iyi şekilde kullanmak isteyen Türkiye, zamanın getirdiği değişimleri envanterindeki F-16'lara uygulamaktan geri kalmadı. Filodaki uçaklar sürekli güncellenirken, bir yandan da 'Özgür' ismiyle yeni bir modernizasyon projesi başlatıldı.

Hedefte bu kez gövde ömürlerinden ziyade uçakların bilgisayar sistemleri yer aldı. ASELSAN ve TAI'nin ortak çalışması ile sürdürülen proje kapsamında prototip uçak test uçuşlarını başarı ile gerçekleştirildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde 36 adet Block 30, 102 adet Block 40, 71 adet Block 50 ve 29 adet Block 50+ olmak üzere 238 adet F-16 savaş uçağı bulunduğu varsayılıyor.

Havacılık camiasındaki hemen her isim Türkiye'nin F-16 projesindeki yaklaşık 35 yıllık bilgi birikiminin yerli ve milli olarak geliştirilecek Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin temelini oluşturduğu konusunda hemfikir.

Türkiye'nin 2030'lu yıllarda Milli Muharip Uçak TF-X'in envantere girmesiyle F-16'ların büyük çoğunluğunu emekli etmesi bekleniyor.