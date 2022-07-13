F-16 savaş uçaklarında "lazer silahı" dönemi başlıyor

ABD’li Lockheed Martin şirketi, bugüne kadar ürettiği en düşük güç sarf eden ve en hafif yüksek enerjili lazer silah sistemini ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim etti. LANCE Projesi kapsamında geliştirilen sistem, bir pod formunda F-16 başta olmak üzere hava platformlarına entegre edilecek.

Amerikan Hava Kuvvetleri’nin "Öz Savunma – Yüksek Enerjili Lazer Gösterimi (SHiELD)" programının bir parçası olarak Lockheed Martin, Kasım 2017’de LANCE’yi tasarlamak, geliştirmek ve üretmek için ilk sözleşmeyi aldı.

Pod formuna sığacak şekilde küçük boyutta olan ve F-16’da kullanılabilecek şekilde düşük güç sarf eden LANCE’in, özellikle havadan havaya füzelere karşı kullanılması hedefleniyor. LANCE sisteminin F-16’dan atışlı testlerine ne zaman başlanılacağı ise henüz bilinmiyor.

Sistemin başarılı olması durumunda, IR/IIR arayıcı başlıklara karşı etkili olan DIRCM sistemlerinin ardından RF arayıcı başlıklara karşı etkili olacak bir Hard-Kill savunma sistemi geliştirilmiş olacak.

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