Ezogelin çorbası tarifi

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ:

1 su bardağı kırmızı mercimek,

1 buçuk yemek kaşığı bulgur,

1 buçuk yemek kaşığı pirinç,

1 adet soğan,

2-3 diş sarımsak,

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ,

1 yemek kaşığı domates salçası,

8 su bardağı su veya tavuk suyu (kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml.),

Tuz,

Pul biber,

Kekik,

Nane,

Yarım limon suyu.

EZOGELİN ÇORBASI YAPILIŞI:

Lokanta usulü ezogelin çorbası yapmak için öncelikle 1 buçuk yemek kaşığı bulgur ve 1 buçuk yemek kaşığı pirinç yıkanıp tencereye alınır.

Üzerine 2 su bardağı su eklenir ve ocağın üzerinde kaynamaya bırakılır.

Kaynamaya başlayınca ocağın altı kısılır ve kısık ateşte yumuşayıncaya kadar haşlanıp, süzgeç yardımı ile süzülür.

1 adet kuru soğan ve sarımsak minik minik doğranır ve derin bir tencere içerisine koyulur.

Üzerine 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ eklenip yumuşayıncaya kadar kavrulur.

Soğan yumuşayınca üzerine 1 yemek kaşığı salça ilave edilip, karıştırılır ve üzerine 8 su bardağı su (veya tavuk suyu) eklenip kaynamaya bırakılır.

Çorbanın suyu kaynamaya başlayınca içerine yıkanmış olan mercimekler ile haşlanıp süzülmüş olan bulgur ve pirinçler eklenir.

Son olarak çorbanın tuzu ayarlanır ve kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakılır.

Lokanta usulu ezogelin çorbası 10 dakika kadar pişirildikten sonra üzerine baharatlar ilave edilip karıştırılır.

Hazırlanan çorba, içerisindeki malzemelerin parçalanmasını sağlamak için ara ara tel çırpıcı ile karıştırarak 20-25 dakika pişirilir.

Pişirilen çorba ocaktan alınır ve üzerine yarım limon suyu ilave edilip karıştırılır.

Hazırlanan lokanta usulü ezogelin çorbası, sıcak olarak servise sunulur.

Afiyet olsun.