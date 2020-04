Ezo gelin çorbası nasıl yapılır? Et suyu ile ezo gelin tarifi merak ediliyor. Ezo gelin Türk mutfağında en hatrı sayılır tercih edilen çorbalardandır. İçerisinde birçok bakliyatın verdiği ayrı ayrı lezzetin birleşmesi ezo gelini özel bir yere koyuyor. Hem besleyici hem de oldukça lezzetli olan ezo gelin çorbasının et suyu ile yapılışını haberimize konu edindik. Peki, Ezo gelin çorbası nasıl yapılır? İşte et suyu ile ezo gelin tarifi