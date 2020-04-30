Ezo gelin çorbası nasıl yapılır? Et suyu ile ezo gelin tarifi
Ezo gelin çorbası nasıl yapılır? Et suyu ile ezo gelin tarifi merak ediliyor. Ezo gelin Türk mutfağında en hatrı sayılır tercih edilen çorbalardandır. İçerisinde birçok bakliyatın verdiği ayrı ayrı lezzetin birleşmesi ezo gelini özel bir yere koyuyor. Hem besleyici hem de oldukça lezzetli olan ezo gelin çorbasının et suyu ile yapılışını haberimize konu edindik. Peki, Ezo gelin çorbası nasıl yapılır? İşte et suyu ile ezo gelin tarifi
Ezo gelin çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
1 su bardağı mercimek
1,5 yemek kaşığı bulgur
1,5 yemek kaşığı pirinç
1 tane orta boy soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağ
8 su bardağı et suyu
1,5 tatlı kaşığı tuz
İsteğe göre baharat
Yapılışı
Güzelce yıkadığımız mercimeği tuz, su ve dörde böldüğümüz soğanı da ekleyip et suyunda haşlamaya başlıyoruz.
Mercimek haşlanırken bir sos tavasında tereyağ ve sıvıyağ karışımında unumuzu kavuruyoruz (unun hafif sararması yeterli olacaktır).
Haşlanan mercimek ve kavrulan unu karıştırıp blenderdan geçiriyoruz.
Bu aşamadan sonra mercimekli karışıma yıkanmış bulgur ve pirinci de ekleyip pişiriyoruz. Bir taşım kaynadıktan sonra pirinçler pişene kadar altı kısılarak pişmeye devam edebilir. Yoğunluğunu çok koyu bulduysanız pişerken bir bardak kadar kaynamış su ilave edebilirsiniz. Pirinçler biraz irileşince çorbamız hazır hale gelmiş demektir.
İsteğe göre çorbanın üzerine tereyağda kızartılmış nane ve kırmızıbiber dökülebilir.
Afiyet olsun.