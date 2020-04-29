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Aktüel

Ezine’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

2020-04-29 15:40:12 -
Ezine’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Geyikli beldesinde icra edilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu kullanan 3 şahıs ile 14 gram toz esrar ve içim düzenekleriyle birlikte yakalandı.


Yapılan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 17 H0 plakalı motosiklet sürücüsü H.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 10 gram toz esrar maddesi, sahil bölgesini kontrolü esnasında M.Ö. ve Y.B. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada ise 4 gram toz esrar maddesi, 5 adet boş makaron, 1 adet alüminyum folyo ile plastik pet şişeden yapılmış düzenek ele geçirildi.


H.A., M.Ö. ve Y.B. isimli şahısların üzerlerinde bulunan malzemelere el konulurken, kan, kıl, idrar ve tükürük örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar.

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