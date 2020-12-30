‘Ezilenler iktidar olunca başkalarını ezmeye başladı’ diyor kendisi… Üniversiteden atılan bir tane mini etekli göster Ali Babacan

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın AK Parti’yi 28 Şubat’taki cuntacılarla bir tuttuğu skandal açıklamaları da masaya yatırıldı.

Babacan’ın Sözcü’ye haber olan, “”Ezilenler iktidar olunca değişti, başkalarını ezmeye başladı şeklindeki sözlerini eleştiren Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Ne diyor şimdi; Ezilenler iktidar olunca değişti, başkalarını ezmeye başladı. Ya sen bana bir tane mini etekli veya başı açık veya kolu açık diye bir öğrencinin üniversite kapısından geri çekildiğini göster. Ne yapıyormuş eziyormuş da? İşçiye yeterli zam vermiyormuş. Enflasyon yüzde 30 olduğunda işçiye yüzde 45 zam veriliyordu da şimdi mi verilmiyor? Hayır. Eski yıllarda da zaten enflasyon oranında zam yapılıyordu. Bu yıl enflasyonun üstünde zam verildi.”