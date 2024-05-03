Ezilen halkların AUDİ'si! DEM Partili yöneticiler ve çocukları, lüks içinde yüzüyor!

Ezilen halkların sesi olduğunu iddia eden DEM Partililer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme yapmak için genel merkeze çakarlı AUDİ A6 ile geldi. Her fırsatta ''Ezilen halkların yanındayız, işçinin yanındayız'' sloganı atan partinin yöneticileri ve çocukları, lüks yaşamlarından ödün vermiyor.

Buldukları her fırsatta 'Ezilen halkların yanındayız, garibanların yanındayız' sloganı atan DEM Partili yöneticiler ve çocukları lüks yaşamlarından ödün vermiyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirmek için CHP Genel Merkezi'ne gitti. DEM Partili yönetiilerin gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Türkiye standartları üzerinde olan AUDI A6 model aracın makam aracı olarak kullanılması tepki çekti.

'Ezilen halkların yanındayız' diyerek çıktıkları bu yolda, kendi refah seviyelerini, ailelerinin refah seviyelerini yükseltmeye devam ediyorlar.

KANDIRMAYIN MİLLETİ!

Ortağı CHP ile 'İsrafı bitireceğiz' naraları DEM Partililerin gerçek yüzü ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi'nin önü, lüks araç galerisinden farksız. Konfordan, lüksten vazgeçemeyen DEM Partililer, kendilerini işçilerin yanındaymış, ezilenlerin yanındaymış gibi gösterip 'Propaganda' yaparak, ceplerini doldurmanın peşinde.

Kandil'den gelen talimatları eksiksiz uygulamaya çalışan Pervin Buldan'ın Avrupa'da yaşayan kızı ve oğlunun yaşadığı lüks hayat, gerçek yüzlerini ortaya çıkardı.

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