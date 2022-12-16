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Teknoloji Ezik Yunan ne yapacağını şaşırdı: Eskimiş teknolojiyle Türkiye'ye kafa tutmayı planlıyorlar
Teknoloji

Ezik Yunan ne yapacağını şaşırdı: Eskimiş teknolojiyle Türkiye'ye kafa tutmayı planlıyorlar

"Yunanistan füze sistemleri üretebilir mi?" sorusunu gündeme getiren Yunan basını, Atina'nın yabancı şirketlerden eskimiş teknolojiyi transfer ederek işe başlayabileceğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 17:41:00 -
Ezik Yunan ne yapacağını şaşırdı: Eskimiş teknolojiyle Türkiye'ye kafa tutmayı planlıyorlar

Yunanlar, Tayfun Balistik Füzesi ekseninde Türkiye'nin yükselen stratejik silah sistemleri kabiliyetini örnek aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tayfun" mesajı sonrası paniğe kapılan Yunan basını, "Yunanistan füze sistemleri üretebilir mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerleyişe yetişemeyen Yunanistan'ın son derece yüksek maliyetli askeri harcamalar yapmasına dikkat çekildi. Haberde Atina hükümetinin silah sistemlerini ithalat yoluyla temin ettiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin onlarca yıl füze teknolojisine yatırım yaptığı kaydedildi. Türk savunma sanayisinin altyapı maliyetlerini şimdiden amorti ettiğinden bahsedildi.

Füze sistemleri maliyetinin düşürülmesi için çeşitli öneride bulunan Yunan basını, Atina'nın füze üretimi konusunda tecrübesi olan ülkelerle iş birliğine gitmesine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

"Eskimiş teknolojiyi satın alabiliriz"

Yunanistan'ın cesur yatırımlar yapması gerektiğine vurgu yapılan haberde, "Genel olarak, Yunan tarafının ihtiyacı olan eskimiş teknolojiyi kendilerine bir bedel karşılığında vermeye istekli yabancı şirketlerle işbirliği yapmak değerli olabilir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Yunan basını, karmaşık son teknoloji planlarının şu anda Yunanistan'ın yeteneklerinin ötesinde olduğunu da itiraf etti.

Star Gazetesi

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