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Ezik ve asosyal iftirasına Ali Karahasanoğlu’ndan Mahmut Tanal’a cevap

Mahmut Tanal’ın ‘Ezik ve asosyal’ ithamına Yazı İşleri Müdürümüz ve köşe yazarımız Ali Karahasanoğlu’ndan cevap geldi. Evlatları terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP tarafından zorla dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP İl Binası önündeki kutlu direnişi sürerken, annelerin eylemine destek de çığ gibi büyüyor. CHP seçimlerdeHDP ile ittifak ortağı oldu. İttifaka zarar gelmemesi için CHP Diyarbakır’da eylem yapan annelere Cumartesi Annelerine gösterdiği ilgiyi bir türlü göstermiyor. Ali Karahasanoğlu da CHP’nin bu tutumunu eleştirel bir yazı yazınca CHP’li Mahmut Tanal da Karahasanoğlu’nun eleştirisini örtbas etmek için Karahasanoğlu hakkında ‘ezik asosyal’ iftirasında bulundu. Karahasanoğlu’ndan Mahmut Tanal’a ezik asosyal’ cevabı geldi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:08
Ezik ve asosyal iftirasına Ali Karahasanoğlu’ndan Mahmut Tanal’a cevap

Mahmut Tanal’ın ‘Ezik ve asosyal’ ithamına Yazı İşleri Müdürümüz ve köşe yazarımız Ali Karahasanoğlu’ndan cevap geldi. Evlatları terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP tarafından zorla dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP İl Binası önündeki kutlu direnişi sürerken, annelerin eylemine destek de çığ gibi büyüyor. CHP seçimlerde  HDP ile ittifak ortağı oldu. İttifaka zarar gelmemesi için CHP Diyarbakır’da eylem yapan annelere Cumartesi Annelerine gösterdiği ilgiyi bir türlü göstermiyor. Ali Karahasanoğlu da CHP’nin bu tutumunu eleştirel bir yazı yazınca CHP’li Mahmut Tanal da Karahasanoğlu’nun eleştirisini örtbas etmek için Karahasanoğlu hakkında ‘ezik asosyal’ iftirasında bulundu. Karahasanoğlu’ndan Mahmut Tanal’a ezik asosyal’ cevabı geldi.

Ali Karahasanoğlu yazısında, “Cumartesi Anneleri”ne gösterdikleri ilgiyi, “Diyarbakırlı anneler”e göstermemeleri sebebi ile maskelerinin indiğini yazdığım CHP’lilerden Mahmut Tanal, "esas konu"ya girmeden, bana cevap vermiş.” diye başladığı yazısında, Mahmut Tanal’ın ‘ezik ve asosyal’ iftirasına şu şekilde cevap verdi:

“Bilmeyenler için yazayım” diye başlamış.

“Bu arkadaşla hukuk fakültesindeyken aynı sınıftaydık” demiş.

“Asosyal, içine kapanık, köşeye sinip oturan, doğru bildiğini dile getiremeyen birisiydi” diye devam etmiş.

Beni birisi “asosyal” olarak nitelendirirse, “Aynen öyleyimdir” derim.

Bana birisi “Ezik” derse..

Kapris yapmam..

“Bana, şahsıma istediğini söyleyebilirsin” derim..

Ama “Test etmek istiyorsan, bana değil, inancıma bir şey söyle, tepkimi o zaman gör” derim.

Ali Karahasanoğlu'nun ilgili yazısının devamını okumak için tıklayınız

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 15:08
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