Ezgjan Alioski kimdir?
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, Leeds United forması giyen Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladı. Transfer iddialarının ardından pek çok futbolsever Alioski’nin kim olduğunu, kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Ezgjan Alioski kimdir? Ezgjan Alioski kaç yaşında?
Ezgjan Alioski 12 Şubat 1992'de dünyaya geldi. FC Flamatt ve BSC Young Boys kulüplerinin ardından ilk profesyonel kariyerini FC Schaffhausen'de yaşayan Ezgjan Alioski ardından FC Lugano forması giydi.
4 sezondur Leeds United forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Lugano'dan 2.5 milyon avro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu.
Leeds United'la toplam 162 maça çıkan Ezgjan Alioski, 22 gol atıp 16 da asist yaptı.
Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını da bugüne kadar 39 kez giyen Alioski, 7 gol attı.
Ezgjan Alioski, savunma oyuncusu olmasına karşın, Leeds United'da 10 numaralı formayı giyiyor.