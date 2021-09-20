Ezgi Sertel 'İçim acıyor' diyerek bir istekte bulundu

Sunucu Ezgi Sertel sosyal medya hesabından yoğun bakımda olan babası için "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor... Ne olur dualarınızı eksik etmeyin" sözleriyle takipçilerinden dua istedi.

Ezgi Sertel, son paylaşımı ile sevenlerini üzdü. Babası Serdar Sertel'in yoğun bakıma kaldırıldığını belirten Ezgi Sertel, üzüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

39 yaşındaki Sertel, "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor... Ne olur dualarınızı eksik etmeyin" sözleriyle babası için takipçilerinden dua istedi.