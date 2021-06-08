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Medya Ezgi Mola davasında flaş gelişme!
Medya

Ezgi Mola davasında flaş gelişme!

Oyuncu Ezgi Mola, M.O'ya hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan dava davada basit yargılama usulüyle yargılanacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 11:04:00 - 2021-06-08 11:04:38
Ezgi Mola davasında flaş gelişme!

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği M.O'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan dava mahkeme tarafından, suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

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Yorumlar

Adaletin batsın dünya

oldumu şimdi. Ezgi bir aslan. öbür it zaten..
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