  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den İsrail'e sert uyarı! 'Hesap vereceksiniz'

Milli Eğitim Bakanlığı resmen açıkladı: Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği değişti!

Hindistan'ın HAL AMCA'sına Milli Muharip Uçak Kaan şoku! Amerikalılar duyurdu

Art arda yaşanan başıboş köpek saldırıları sabırları taşırdı! Çözüm bekleniyor...

Son dakika! Irak'tan flaş Türkiye ve PKK açıklaması

Katar, doğalgaz ihracatını arttıracak: Altyapısını genişletiyor! Dünya sıralamasında yeri değişecek

THY'den 6. kıtaya ilk uçuş! Başkonsolos uçağın arkasından su döktü

Katar'dan çılgın Türkiye hamlesi! Parayı basıp aldılar ama büyük tepkinin gelmesi an meselesi

Mücahidlerin bozgununa uğrayan İsrail ordusundan hezimet itirafı!

Gürcistan'ın Türkiye’den o ürünlerin alımı için üretici aradığı ortaya çıktı! Türk firmasına gelir sağlayacak
Aktüel Ezgi Apartmanı davasında her biri ceza aldı! Mahkemeden karar: 2 kritik isim için kırmızı bülten talebi!
Aktüel

Ezgi Apartmanı davasında her biri ceza aldı! Mahkemeden karar: 2 kritik isim için kırmızı bülten talebi!

Yeniakit Publisher
2024-03-02 02:10:00 - 2024-03-02 02:38:55
Ezgi Apartmanı davasında her biri ceza aldı! Mahkemeden karar: 2 kritik isim için kırmızı bülten talebi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 kişinin can verdiği Ezgi Apartmanı davasında, savcı firari iki sanık için kırmızı bülten talep ederken, kaçak sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen'e duruşma salonunda bulunan ailelerden tepki yağdı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yargılamalar sürüyor. Kahramanmaraş’ta 35 kişinin ölümüne sebebiyet veren Ezgi Apartmanı’nın yıkımına ilişkin yargılama 29 Şubat 2023'te başladı.

İKİ İSİM KAÇAK

5 sanıklı dosyada tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel halen kaçak durumda bulunuyor.

MÜTEAHHİT İÇİN ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

Sanıklardan fenni mesul Mehmet Tekin ve tadilatı yapan Ertan Danacı ise tutuklu durumda iken Müteahhit Yakup Aktaş hakkında ise adli kontrol kararı bulunuyor.

Davada mağdur müdahil ailelerin vekilliğini Avukat Dr. Rezan Epözdemir yaparken sanık müteahhitlerin vekilliğini ise Prof. Dr. Ersan Şen yapıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ezgi Apartmanı dosyası, bütün Türkiye’deki dosyalar arasında emsal nitelikli dosyalardan biri; çünkü Ezgi Apartmanı’nın zemininde bulunan Kervan Pastanesi’nden kolonların kesildiği iddia ediliyor ve kolonları kestikleri iddia edilen sanıklar Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu halen kaçak durumda...

ERSAN ŞEN'E TEPKİ

29 Şubat’taki duruşmada, bütün hazır bulunan sanıklar, müştekiler, hazır bulunan tanıklar dinlendi. Çapraz sorgular yapıldı, zaman zaman taraflar arasında çok sert atışmalar yaşanması nedeniyle duruşmaya ara verildi. Kolon kestiği iddia edilen kaçak sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen’e duruşma salonunda bulunan ailelerden tepki yağdı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Taraf beyanlarından sonra savcı, kolon kestiği iddia edilen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk durumunun da devamına karar verilmesi talep edildi. (haberturk.)

Yerli ve milli demiryolu projeleri ile ilgili ortak mesaj! Türk şirket Raylı sistemde hedef büyüttü
Yerli ve milli demiryolu projeleri ile ilgili ortak mesaj! Türk şirket Raylı sistemde hedef büyüttü

Ekonomi

Yerli ve milli demiryolu projeleri ile ilgili ortak mesaj! Türk şirket Raylı sistemde hedef büyüttü

Sıfır otomobil bu fiyata satılıyor! Fiat: Bu sezonun fiyatı
Sıfır otomobil bu fiyata satılıyor! Fiat: Bu sezonun fiyatı

Otomotiv

Sıfır otomobil bu fiyata satılıyor! Fiat: Bu sezonun fiyatı

Ünlü milyarder Tesla’dan taktik çıkışı: Bir sonraki fabrikası için adım attı! İtalya’da olabilir
Ünlü milyarder Tesla’dan taktik çıkışı: Bir sonraki fabrikası için adım attı! İtalya’da olabilir

Aktüel

Ünlü milyarder Tesla’dan taktik çıkışı: Bir sonraki fabrikası için adım attı! İtalya’da olabilir

İnsansız Deniz Aracı Yarışması paylaşımı! O tarih için hazırlanıyor! Binlerce kişi tarafından merak edildi
İnsansız Deniz Aracı Yarışması paylaşımı! O tarih için hazırlanıyor! Binlerce kişi tarafından merak edildi

Aktüel

İnsansız Deniz Aracı Yarışması paylaşımı! O tarih için hazırlanıyor! Binlerce kişi tarafından merak edildi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23