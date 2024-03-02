Ezgi Apartmanı davasında her biri ceza aldı! Mahkemeden karar: 2 kritik isim için kırmızı bülten talebi!

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yargılamalar sürüyor. Kahramanmaraş’ta 35 kişinin ölümüne sebebiyet veren Ezgi Apartmanı’nın yıkımına ilişkin yargılama 29 Şubat 2023'te başladı.

İKİ İSİM KAÇAK

5 sanıklı dosyada tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel halen kaçak durumda bulunuyor.

MÜTEAHHİT İÇİN ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

Sanıklardan fenni mesul Mehmet Tekin ve tadilatı yapan Ertan Danacı ise tutuklu durumda iken Müteahhit Yakup Aktaş hakkında ise adli kontrol kararı bulunuyor.

Davada mağdur müdahil ailelerin vekilliğini Avukat Dr. Rezan Epözdemir yaparken sanık müteahhitlerin vekilliğini ise Prof. Dr. Ersan Şen yapıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ezgi Apartmanı dosyası, bütün Türkiye’deki dosyalar arasında emsal nitelikli dosyalardan biri; çünkü Ezgi Apartmanı’nın zemininde bulunan Kervan Pastanesi’nden kolonların kesildiği iddia ediliyor ve kolonları kestikleri iddia edilen sanıklar Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu halen kaçak durumda...

ERSAN ŞEN'E TEPKİ

29 Şubat’taki duruşmada, bütün hazır bulunan sanıklar, müştekiler, hazır bulunan tanıklar dinlendi. Çapraz sorgular yapıldı, zaman zaman taraflar arasında çok sert atışmalar yaşanması nedeniyle duruşmaya ara verildi. Kolon kestiği iddia edilen kaçak sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen’e duruşma salonunda bulunan ailelerden tepki yağdı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Taraf beyanlarından sonra savcı, kolon kestiği iddia edilen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk durumunun da devamına karar verilmesi talep edildi. (haberturk.)