Ezber bozan vaaz: İşçinin hakkını ye, ihaleye fesat karıştır, sonra umreye git! Böyle bir dindarlık yok

Elazığ Merkez Camii'nde verdiği ifade edilen ve adının Celalettin Harputi olduğu öne sürülen bir hoca ezber bozan bir Cuma vaazında bulundu. Hoca, dindarlığın dar bir alana hapsedildiğini belirtirken "işçinin hakkını yiyip ardından umreye gitmenin", "ihaleye fesat karıştıran ve ardından namaz kılmanın" kendilerini dindar yapmayacağını ve işledikleri haramın hesabının sorulacağını söyledi. En dindarımıza varıncaya kadar yaşanan bir yozlaşmanın olduğunu söyleyen Elazığlı Hoca, Lord Curzon'un "Bu kitap Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakikî hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız; ya Kur’ân’ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur’ân’dan soğutmalıyız. Öyle bir şey yapmalıyız ki, Müslümanlar eline Kur'an olacak fakat anlayamayacaklar." sözünü ve Lord Gladstone'un "Bu Kur’an Müslümanların elinde oldukça, Avrupa Doğuyu yani İslam alemini kontrol altına alamayacaktır" sözünü hatırlattı.