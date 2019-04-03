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Ezber bozan vaaz: İşçinin hakkını ye, ihaleye fesat karıştır, sonra umreye git! Böyle bir dindarlık yok

Elazığ Merkez Camii'nde Celalettin Harputi adlı bir hoca ezber bozan bir Cuma vaazında bulundu.

03 Nisan 2019 Çarşamba 22:56

Elazığ Merkez Camii'nde verdiği ifade edilen ve adının Celalettin Harputi olduğu öne sürülen bir hoca ezber bozan bir Cuma vaazında bulundu. Hoca, dindarlığın dar bir alana hapsedildiğini belirtirken "işçinin hakkını yiyip ardından umreye gitmenin", "ihaleye fesat karıştıran ve ardından namaz kılmanın" kendilerini dindar yapmayacağını ve işledikleri haramın hesabının sorulacağını söyledi. En dindarımıza varıncaya kadar yaşanan bir yozlaşmanın olduğunu söyleyen Elazığlı Hoca, Lord Curzon'un "Bu kitap Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakikî hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız; ya Kur’ân’ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur’ân’dan soğutmalıyız. Öyle bir şey yapmalıyız ki, Müslümanlar eline Kur'an olacak fakat anlayamayacaklar." sözünü ve Lord Gladstone'un "Bu Kur’an Müslümanların elinde oldukça, Avrupa Doğuyu yani İslam alemini kontrol altına alamayacaktır" sözünü hatırlattı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 22:56
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  3. Elazığlı Hoca
  4. Lord Curzon
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YORUM YAZ

  • KEMALİSTKEMALİST37 dk önce
    DOĞRU, ÇÜNKÜ İSLAMDA ÇALIŞAN BİR İŞÇİNİN PARASI TERİ SOĞUNCAYA KADAR VERİLİR HAKKI BUDUR İSLAM'IN BUDUR HAKKI .KOMÜ'NİZİM DE İSE İŞÇİN HAKKI 3 GÜNE KADAR KESİN VERİLMELİDİR... HOCAM DOĞRU SÖYLEMEKTESİN DEBANA ŞUNU SÖYLER BU ÜLKEDE 5 VAKİT NAMAZI 3 VAKİT KILAN HER HALTA BULAŞIP KARŞINDAKİNE KUR'NI NASIL ANLATACAK SORUYORUZ LORDU BOŞ VERELİM HEPİMİZN AKLI BAŞINDA LORD KİM? YANİ BEN ONLARA GÜLÜYORUM BANA İSLAM ANLATACAK KİŞİ İLK ÖNCE HAKKI BİLECEK YOK BİLMEYECEK BEN İSLAMCIYIM DİYECEK BEN ODAMA GÜLERİM BEN O ADAMA İSLAMI DAHA İYİ ANLATIRIM BAZILARI ZANNEDİYOR Kİ BU KUR'ANI BİZ BİLİYORUZ EĞER BİR KUL HAK YEMİŞSE O KUL İSTEDİĞİ KADAR İSLAMDAN BAHSSETSİN KOMİK DURUMA DÜŞER...
  • m.turkm.turk41 dk önce
    Allah ondan razı olsun. Tamamen doğru.
  • FeritFerit43 dk önce
    Hangi ezberi bozmuş
  • ammar bin malikammar bin malik45 dk önce
    Celal hoca yaklaşık 20 sene önce istanbul küçükçekmece cennet mahallesi yavuz selim camii imam hatibiydi gerek vaazlarıyla gerek namazdaki kıraatıyla cemaati mest ederdi.Yurt dışına görevli gidince çok üzülmüştük.yıllar sonra tekrar dinlemek mutlu etti.
  • Mustafa Mustafa 50 dk önce
    Türkiye de böyle hoca çok ama hiç biri nin gıgı çıkmıyor maaşını alıp keyfine bakıyorlar ama ahirette hesapları çetin olacak. Çünkü bilipde söyleyen insanları aydınlatmayan dilsiz şeytandır.
  • Aziz MetinAziz Metin55 dk önce
    Din cahili olduğunuz her halinizden belli. Sanki hocamın dedikleri bilinenin aksineymiş gibi başlık atıyorsunuz. Sonra sadece işçi hakkı mı? Her türlü kul hakkı ve hele hele kamu hakkı!!!
  • NuriNuri1 sa önce
    Bu vaaz videosunu yayınlayan Akit Gazetesi çok güzel yapıyorsunuz ancak attığınız yalan manşetlerinizi bu vaaz çerçevesinde tekrar gözden geçiriniz.
  • AliAli1 sa önce
    İşçi hakkı yiyenin allah bin türlü belasını versin ama yiyorlar. Daha 2019 yılı maaş zammını almayanlar var......
  • Baş ağrıtırBaş ağrıtır1 sa önce
    Öyle bir şey yapmalıyız ki, Müslümanlar eline Kur'an alacak fakat anlayamayacaklar. Not 1 Atatürk Kur'anı türkçeye çevirip bunların oyununu mu bozdu?Not 2 Kur'an arapça okunur. eğer okuyamıyorsa mürşid şeyhine tabi olmalıdır diyenler bunların uşağı mıdır?
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    İmam doğruyu söylüyor!!!.Devletten maaş al ,sendikaya üye ol ,özlük haklarımı korumaya çalışıyorum de imamlık yap !!!her imam 10 kişiye doğruyu hakkı hakikati anlatıp hidayetine vesile olabilse ülkede bir milyon imam X 10 kişi eşittir 40 milyon samimi müslüman olur iğneyi kendine çuvadıZı başkasına
  • ilhanilhan1 sa önce
    kahramamaraş müftüsü Celal Sürgeç.
  • AKINCIAKINCI1 sa önce
    eli öpülesi hocamçokdoğrusöğlemiş baştabu şerefsizsuudilerinpislikleriniortadankaldırıp filistinli kardeşlerimizeyardımedelim
  • ImamImam1 sa önce
    Helal olsun

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