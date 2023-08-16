Ezber bozan açıklama! Uzmanından 'güneş kremi' açıklaması

Son zamanlarda etkili olan sıcaklara karşın vatandaşları uyaran Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Atilla Özcan, “Güneşten korunmanın yolunun en güzeli doğal korunmadır. Doğal koruma 11.00 ile 15.00 arasında güneşe çıkmamak ve şemsiye veya şapka kullanmaktır. En doğal yol şemsiye kullanmaktır. Hiçbir güneş kremi yüzde yüz koruyucu değildir ama şemsiye ekonomik olmasının yanında yüzde yüz koruyor” dedi.

Basra'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi kavuruyor. Elazığ’da sıcaklıklar 42 dereceye kadar çıkarken uzmanlar 11.00 ile 15.00 saatleri arası dışarı çıkmamayı öneriyor. Bunun yanı sıra dışarı çıkan vatandaşlar ise güneşten korunmanın yollarını arıyor. Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Atilla Özcan, güneşten sağlıklı korunmanın yollarını anlattı.

Güneş giren yere hastalığın girmeyeceğini dile getiren Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Atilla Özcan, “Ama mevsim şartlarındaki değişiklikler, hava kirliliği gibi birçok sebeplerden dolayı güneşin birçok faydasının yanında zaman zaman zararlarda oluşmaya başladı ve bu günümüzde daha da artmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında ışıklar daha yoğun olduğu için güneşin etkilerini daha fazla görüyoruz. Normalde güneş hayat için geçerli. Başta D vitamini sentezi olmak üzere vücut metabolizmasını arttırıyor, diyabete iyi geliyor, antidepresan etkisinden dolayı uyku düzeni sağlıyor, damarları genişletiyor, kalbi rahatlatıyor. Ama bunun dışında özellikle yaz aylarında vücudun deri tipine göre değişik şekilde birçok güneş reaksiyonları karşımıza çıkıyor. Bunların başında en çok güneş yanıkları, deri yaşlanması ve kansere kadar giden çeşitlerle karşımıza çıkıyor. Güneşten korunmanın yolunun en güzeli doğal korunmadır. Doğal koruma saat 11.00 ile 15.00 arasında güneşe çıkmamak ve şemsiye veya şapka kullanmaktır. En doğal yol şemsiye kullanmaktır. Hiçbir güneş kremi yüzde yüz koruyucu değildir ama şemsiye ekonomik olmasının yanında yüzde yüz koruyor. Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi kullandığımız zaman yeterlidir. Kapıdan çıkarken güneş kremi kullanmak sakıncalıdır. Güneş yokken güneş kremi kullanmanın bazı hastalıklar dışında bir anlamı yoktur hatta zararlıdır” diye konuştu.