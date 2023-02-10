  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ezber bozan açıklama... Milli takımın kaptanı devreye girdi! Helal olsun sana...
Spor

Ezber bozan açıklama... Milli takımın kaptanı devreye girdi! Helal olsun sana...

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük felaketlerden birinin üzerinden günler geçerken, arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 11:40:00 -
Ezber bozan açıklama... Milli takımın kaptanı devreye girdi! Helal olsun sana...

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük felaketlerden birinin üzerinden günler geçerken, arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Spor camiasından birçok isim ve kulüp de depremin ilk gününden itibaren yardım harekatı başlatmıştı. İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu da yaşanan felakete kayıtsız kalamadı ve dev bir bağış yaptı.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 100 saatten fazla bir süre geride kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin canla başla çalışmaları sürerken, mucizevi kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Spor camiası da yaşanan felaket sonrasında birlik olmuş ve afet bölgesine yardım göndermeye başlamıştı.

Kulüpler ve birçok sporcu; depremin etkilediği iller için yardımlarını iletmeye devam ederken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük bir bağış geldi.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, depremzedeler için afet bölgesine 1 milyon TL değerinde bir yardımda bulundu.

Ayrıca tecrübeli futbolcu, sosyal medyada yaptığı vatandaşların bağış yapması yönünde teşvik edici paylaşımlar yaptı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23