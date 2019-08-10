Ezanın güzel okunması için neyle makam öğretiyor

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı uygulama kapsamında açılan kurslarda, neyzen Ali Ortapınar tarafından din görevlilerine ezanı daha güzel okuyabilmeleri için ney eşliğinde makam eğitimi veriliyor.

"Ezanı Güzel Okuma Kursu" için Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen Ortapınar, ezanların sabahtan yatsıya kadar hangi makamlarda nasıl okunması gerektiğini öğretiyor.

Din görevlileri, Türkiye'de makamla ezan okuma uygulamasının öncülerinden Ortapınar'dan aldıkları derslerle kendilerini geliştirme imkanı buluyor.



Kurs verdiği Altınoluk Diyanet Evi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan neyzen Ali Ortapınar, ilk olarak 1998 yılında ezanın güzel okunması için yurt içi ve dışında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

O seneden itibaren davet edildiği şehirlerde din görevlilerine yönelik eğitim çalışmalarına katıldığını belirten Ortapınar, "İsteyene nota dersi, isteyene usul, 10-15 makamda ilahiler geçiyoruz. Bu geçtiğimiz ilahileri saba, uşşak, rast, segah, hüzzam gibi ana makamlarda geçiyoruz. Her geçtiğimiz eserin arkasında uygulama yapıyoruz. Saba makamında bir ezan nasıl okunur, bir Besmele'ye nasıl girilir, bir mihrabiye saba makamında nasıl okunur, makam uygulaması altında her makamda aynı şekilde bu eğitimleri yapıyoruz." dedi.

- Yurt dışında da eğitim verdi

Zonguldak'tan başlatılan eğitimler kapsamında ayrıca ney üflemeyi öğrettiğini aktaran Ortapınar, Almanya'nın Münih kentinde bulunduğu 5 yıl süresince bu bölgedeki din görevlilerine de yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Ezanın güzel okunmasıyla ilgili çalışmalara değinen Ortapınar, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, güzel ezan okuma, makamlarla ezan okuma konusunda destek istedi. Sabah saba, öğlen uşşak, ikindi rast, akşam segah, yatsı ezanının da hicaz makamlarında okunmasının plan ve projelerini ben vermiştim. Hala Türkiye genelinde bu uygulamaya devam ediliyor. Daha önce, okuyan görevlinin içinden geldiği gibi makama uyulmaksızın seslerinin letafetine güvenerek ezan okunuyordu. 'Şu okuduğum ezan, şu makamda' diyecek kapasitede değillerdi ama içlerinde Ankara'da, İstanbul'da yetişen arkadaşlarımız, hocalarımız vardı. Bunun haricinde Türkiye genelinde makamlar üzerinde bilgisi olanlar pek yoktu. Cenabı Allah'ın yardımıyla en çok da Şükrü Öztürk beyefendi hocamızın tavsiyesi üzerine, onun disiplinli çalışması üzerine Türkiye genelinde çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik."

Emekli imam hatip Ali Sakar da Ortapınar'dan makamlı ezan okuma, kamet, nota, musiki, ney gibi konularda 6 yıl eğitim aldığını belirtti.

Daha sonra yurt dışına gittiğini söyleyen Sakar, "Oradaki bazı imam arkadaşlarımız, Ali Hocam'dan ezan dersi almış gelmişler. Ali Hocam'ın hicaz makamında bir 'Hayyalessaleh...' nağmesi vardır, çok harika bir nağmedir. Yurt dışında bazı arkadaşlar kampın mescidinde ezan okuyor ve bu nağmeyi yapıyor. 'Tamam, bu Ali Hocam'ın talebesidir' diyorum ve doğru çıkıyor." diye konuştu.