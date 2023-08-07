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Dünya Ezanı okuduktan sonra Kur’an-ı Kerim okuyan müezzin böyle vefat etti
Dünya

Ezanı okuduktan sonra Kur’an-ı Kerim okuyan müezzin böyle vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-08-07 15:41:00 - 2023-08-07 16:02:21

Gazze'de Filistin camii müezzini Ebu Heysem Al Sewerky sabah ezanını okuduktan sonra namaz vaktini Kuran okuyarak beklerken hayatını kaybetti.

Gazze'de Filistin camii müezzini Ebu Heysem Al Sewerky sabah ezanını okuduktan sonra namaz vaktini Kuran okuyarak beklerken hayatını kaybetti.

Filistin camii müezzini Ebu Heysem Al Sewerky, sabah ezanını okuduktan sonra Kur’an-ı Kerim okumaya başladı.

Bir süre sonra fenalaşarak sandalyede yığılan müezzini camiye namaz kılmaya gelenler buldu.

Sewerky'nin hayatını kaybettiği anlar ise camiinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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