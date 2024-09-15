Ezana büyük saygısızlık Caminin yanı başında dansöz rezaleti

Caminin olduğu bir mahallede hemen yanı başındaki bir mekanda dansöz çıkarılması tepki çekti. Vatandaşlar, ibadethanelerin hemen yanı başında bu tür eğlence mekanlarının nasıl faaliyet gösterebildiğini merak etti. "Bu eğlence mekanlarının ibadethanelerin yanında ne işi var?" sorusu gündemegelirken, CHP’li İBB’nin verdiği ruhsatlar da tartışma konusu oldu.

Cami cemaatinden ve halktan gelen tepkiler, bu tür yerlerin açılmasına nasıl izin verildiği ve kimlerin bu ruhsatları verdiği üzerine yoğunlaşırken, yetkililerin konuya müdahale edilmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YALI CAMİLERİNİN EN GÜZELLERİNDEN BİR SELATİN CAMİSİ

Beylerbeyi Cami ya da diğer bilinen adıyla Hamid-i Evvel Camii İstanbul'un Beylerbeyi semtinde bulunan 18. yüzyıl yapısı bir selatin camisidir.

İstanbul’daki yalı camilerinin en güzellerinden kabul edilen yapı, eski Beylerbeyi (Istavroz) Sarayı’nın Hırka-i Şerif hücresi dairesinin bulunduğu yere Sultan I. Abdülhamid tarafından annesi Rabia Sermi Sultan’ın anısına yaptırılmış ve 15 Ağustos 1778’de ibadete açılmıştır. Padişahın Bahçekap’da inşa ettirdiği külliyenin doğal bir devamı olarak görülür.

Kimi kaynaklara göre caminin mimarı dönemin Baş Mimarı Mehmed Tahir Ağa’dır; kimi kaynaklara göre mimarı belirsizdir.

Cami Barok üslüpta olup taşıyıcı duvarları kesme taştan inşa edilmiştir. Merkezi tek kubbeli mihrab üstü yarım bir kubbe ile vurgulanmış sekizgen tabana oturan bir yapıdır. Ana giriş deniz tarafındandır. Günümüzde kullanılmayan bu girişin hemen önünde caminin önüne gelen padişahın ata binişini kolaylaştıracak biniş taşı bulunur. Son cemaat yerine deniz tarafından on bir basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Son cemaat yerinin doğusunda küçük bir oda yer almaktadır. Bu odanın kayyum odası olarak düşünülmüş olması muhtemeldir

55 pencereli ve iç mekânda kalem işleriyle süslü duvarlarda hem Osmanlı hem de Avrupa çinileri göze çarpar. Kubbe kasnağında Yesârîzâde’nin celî sülüsle yazdığı ve 1945 yılındaki tamirde hattat Halim’in yenilediği “esmâ-i hüsnâ” bir kuşak halinde dolanır.