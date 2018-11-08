"Ezan Türkçe okunmalı" diyen Öztürk Yılmaz, böyle ağladı: Bir şey yapmadım ki
"Ezan Türkçe okunmalı" diyerek toplumu provoke eden "Muhasebeci Kenan" lakaplı CHP'li Öztürk Yılmaz, parti disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından tek cümlelik açıklama yaptı. Yılmaz, "Böyle bir karar beklemiyordum, bir şey yapmadım ki" dedi.08 Kasım 2018 Perşembe 17:57
Habertürk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li vekil Öztürk Yılmaz "Andımız" tartışılırken olaya farklı bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulması gerektiğini belirtmiş ve bu sözleri nedeniyle büyük tepki çekmişti.
Öztürk ne demişti?
Öztürk, canlı yayında yaptığı açıklamada "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" ifadelerini kullanmıştı.
Disipline sevk edildi, kendini savundu
Bugün CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Öztürk Yılmaz, konuyla ilgili tek cümlelelik bir açıklama yaparak "Böyle bir karar beklemiyordum, bir şey yapmadım ki" dedi.
Basın açıklaması yapacak
Öte yandan Yılmaz, yarın 11.30'da TBMM'de basın açıklaması yapacak.
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