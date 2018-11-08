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"Ezan Türkçe okunmalı" diyen Öztürk Yılmaz, böyle ağladı: Bir şey yapmadım ki

"Ezan Türkçe okunmalı" diyerek toplumu provoke eden "Muhasebeci Kenan" lakaplı CHP'li Öztürk Yılmaz, parti disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından tek cümlelik açıklama yaptı. Yılmaz, "Böyle bir karar beklemiyordum, bir şey yapmadım ki" dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:57
"Ezan Türkçe okunmalı" diyen Öztürk Yılmaz, böyle ağladı: Bir şey yapmadım ki

Habertürk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li vekil Öztürk Yılmaz "Andımız" tartışılırken olaya farklı bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulması gerektiğini belirtmiş ve bu sözleri nedeniyle büyük tepki çekmişti.

Öztürk ne demişti?

Öztürk, canlı yayında yaptığı açıklamada "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" ifadelerini kullanmıştı.

Disipline sevk edildi, kendini savundu

Bugün CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Öztürk Yılmaz, konuyla ilgili tek cümlelelik bir açıklama yaparak "Böyle bir karar beklemiyordum, bir şey yapmadım ki" dedi.

Basın açıklaması yapacak

Öte yandan Yılmaz, yarın 11.30'da TBMM'de basın açıklaması yapacak.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:57
  1. Öztürk Yılmaz
  2. CHP

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 24 dk önce
    DOĞRU SÖYLÜYORSUN DA, SEN KENDİ İÇİNİZDEKİ İSLAM DÜŞMANLIĞI KONUŞMALARINIZI TAMDA SEÇİM ÖNCESİ DIŞA VURDUN MİKROFONDAN SÖYLEDİN, DUVARA TOSLADIN, ŞİMDİ İKİNİZ SEÇİM İÇİN KURBANLIK KOYUN OLDUNUZ. HEP SÖYLÜYORDUM BU SİYASİ ACEMİ ÇAYLAK BİR GÜN TOSLAYACAK DİYE. BU İŞLER DEVLET MEMURLUĞUNA BENZEMEZ.
  • AliçoAliço26 dk önce
    Muhasebeci amca, korkma bir şey olmaz..!
  • yeteryeter37 dk önce
    ...bırak ezanla dinle uğraşmayı da ekonomiyi düzeltecek bir politikan var mı ondan bahset. millet uzaya çıkıyor bu milleti suni problem üreterek meşgul etmeyin yeter artık.
  • saddisaddi41 dk önce
    bunların görüp de bunların memleketi idare edeceği felaketini düşünüyorum da saltanatımı geri istiyorum.
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