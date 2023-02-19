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Gündem Ez-Zahiri: BAE halkı Türk kardeşleriyle beraber
Gündem

Ez-Zahiri: BAE halkı Türk kardeşleriyle beraber

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesinin Türkiye'ye verdiği desteğe değinerek "Bütün BAE halkı buradaki Türk kardeşleriyle beraber." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 02:27:00 -
Ez-Zahiri: BAE halkı Türk kardeşleriyle beraber

BAE'nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kurduğu ve Şeyh Muhammed bin Zayed adı verilen sahra hastanesi açıldı.

Yaklaşık 5 günde kurulan hastanede, 200 yatak ve 20 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 2 bin metrekare kurulu alana sahip hastanede, laboratuvar, röntgen hizmetlerinin yanı sıra iki ameliyathane bulunuyor.

Reyhanlı Devlet Hastanesi ile işletilecek hastanede Türk doktor ve hemşireler görev yapacak.

Sahra hastanesinin açılışına BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Açılışın ardından davetliler sahra hastanesini gezdi. Büyükelçi Zahiri, ülkesinin Reyhanlı'da kurduğu sahra hastanesi ve BAE'nin depremin ardından Türkiye'ye yaptığı insani yardımlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla ilk sahra hastanesini Gaziantep'in Islahiye ilçesinde açtıklarını belirten Zahiri, Reyhanlı'daki hastanenin de ülkesi tarafından Türkiye'de kurulan ikinci sahra hastanesi olduğunu ifade etti.

Zahiri, Reyhanlı'da açılan hastanenin BAE'nin, Türk halkına hediyesi olduğunu dile getirdi.

Hastanede Türk doktorların da görev yapmasının, kardeşler arasındaki işbirliğini ve zor zamanda Türk halkının yanında olduklarını gösterdiğini vurgulayan Zahiri, "İnşallah Türkiye, kardeşleriyle dostlarıyla güçlenecek ve bu krizden çıkacaktır." diye konuştu.

Bu süreçte BAE'nin Türkiye'ye yaptığı insani yardımlara değinen Zahiri, ilk günden itibaren BAE'den Türkiye'ye 40'tan fazla uçak geldiğini, 808 ton insani yardım yapıldığını ve iki sahra hastanesi inşa edildiğini söyledi.

"BAE halkı buradaki Türk kardeşleriyle beraber"

Zahiri, bu süreçte Türkiye ile BAE arasında hava köprüsü de kurduklarına dikkati çekerek, "Bütün BAE halkı buradaki Türk kardeşleriyle beraber." dedi.

Yeni sahra hastanesi inşa edip etmeyeceklerinin sorulması üzerine Zahiri, "Bu, Türk hükümetine bağlı. Türk hükümeti ile koordinasyon halindeyiz. Neye ihtiyaçları varsa biz hazırız. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı ile de koordinasyon halindeyiz. Bu hastanenin buraya yapılmasına Sağlık Bakanlığı tarafından karar verildi. Ayrıca, İslahiye'de de bir sahra hastanemiz var." ifadelerini kullandı.

Zahiri, depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden birinin BAE olmasının sebebinin insanın kendileri için çok değerli ve önemli olması olduğunu söyleyerek, BAE ekiplerinin depremin ilk gecesi hemen Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

Zahiri, "Ne olursa olsun yanınızdayız. Ekiplerimiz hala burada. Gitmeyecekler, hala burada komuta altındalar. İlk gelen onlardı. Siz onlara gitmelerini söyleyene kadar da gitmeyecekler." ifadelerini kullandı.

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