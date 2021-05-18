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Gündem Eyyüp Akbulut savcı kimdir?
Gündem

Eyyüp Akbulut savcı kimdir?

Türkiye korona salgını sürecini en iyi yöneten ülkelerin başında gelirken, CHP ve ‘dostları’ salgın döneminde gerçekleştirilen başarılı adımlara gölge düşürmek için kirli algı operasyonları yaptı ve yapmaya devam ediyor. Kendi asli görevini bırakıp savcı cübbesi ile siyasete meraklı tipler de yok değil. Kendi işini yapmak yerine hükümetin başarılı korona ile ilgili çalışmalarını karalamaya çalışan Eyyüp Akbulut adlı savcıya sosyal medyadan büyük tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:06:00 - 2021-05-18 13:11:38
Eyyüp Akbulut savcı kimdir?

Savcı olduğu öğrenilen Eyyüp Akbulut, YouTube hesabından paylaştığı videoda, koronavirüs salgını boyunca atılan adımlarla ilgili kara propaganda yaptı. CHP ve Kılıçdaroğlu’nun ‘dostlarıyla’ aynı dili kullanan Eyyüp Akbulut, salgında hukuk devletine yakışmayan uygulamalar görüldüğünü iddia ederek FETÖ ağzıyla konuşması dikkatlerde kaçmadı.

Akbulut’un aynen FETÖ’cüleri yaptığı gibi vali ve kaymakamlar üzerinden hükümetin yaptığı işleri eleştirmeye kalkıştı. Akbulut, "Fakat bir kanunda 'Vali gereken tedbirler alır' denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bizlere aklımızın almayacağı şeyler de emredebilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dar yorum esastır. Kanunilik ilkesi caridir. Bunu bu kanuna istinaden yapamazsınız" diyerek algı operasyonu yaptı.

Eyyüp Akbulut nerede savcılık yapıyor?

Eyyüp Akbulut’un Karacasu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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