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Aktüel

Eyyübiye’de berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Eyyübiye Belediyesi, belirlenen kurallar çerçevesinde açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında hem dezenfekte çalışması yapıyor hem de esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:37:56 -
Eyyübiye’de berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Eyyübiye Belediyesi, belirlenen kurallar çerçevesinde açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında hem dezenfekte çalışması yapıyor hem de esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.


Eyyübiye Belediyesi, belirlenen kurallar çerçevesinde açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında hem dezenfekte çalışması yapıyor hem de esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıyor. Uygulanan tedbirler kapsamında uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları İçişleri Bakanlığının tarafından belirlenen kurallara çerçevesinde hafta başından itibaren açılmaya başlandı.

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