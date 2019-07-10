0553 313 94 23

Eyyübiye kırsalında yol yapımı sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla çalışmalarına daha da hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:44
Eyyübiye kırsalında yol yapımı sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla çalışmalarına daha da hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla çalışmalarına daha da hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Daha yaşanılabilir bir Eyyübiye hedefi doğrultusunda ekipleri talimat veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatları bir bir yerine getirilirken, vatandaşlar çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez mahallelerde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile kırsal mahallelerde ise stabilize yol yapımı ile yol ağı genişletme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belirlenen program ve gelen talepler üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler son olarak, Kırkmağara ve Gözeller kırsal mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarını tamamladı. İlçe genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında açıklama yapan Kuş,” Bir Nisan itibariyle daha yaşanılabilir bir Eyyübiye için gece gündüz demeden gerek şahım gerek başkan yardımcılarımız ve birim amirlerimiz çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Özelikle kırsal anlamda fen işleri müdürlüğümüz gerek yeni yol ağı oluşturma gerekse de köy içi çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyor. Üç aylık zaman zarfında çok ciddi mesafe kaydettik. Merkez mahallelerde parke çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Birçok mahallemizin parke onarım işlerini bitirdik. Yakın tarihte inşallah yeni parke taşı ihalemizi gerçekleştireceğiz. Merkez mahallerimizin bütün sıkıntılarını inşallah üç, beş ay içerisinde bitireceğiz. Malum önümüz kış ayı, özelikle kırsal mahallerimizde kış aylarından dolayı çok ciddi sıkıntılar oluşuyor, mağduriyetler yaşanıyor. Bu konuda gerekli talimatları arkadaşlarımıza verdik. Mağduriyetlerin yaşanmaması için hızlı bir şekilde çalışmaları yönünde direktifleri verdik. İnşallah kış ayına girmeden tüm mağduriyetler giderilecek ve Eyyübiye’miz dahayaşanılabilir bir ilçe hale gelecektir. Vatandaşlarımızla bir araya gelip onların taleplerini de yerinde alıyoruz. Mahallelerimizi dolaşıp sıkıntıları yerinde görüyoruz.Yeşil alan noktasında eksikliğini tespit ettiğimiz mahallelerimizde çok hızlı bir çalışma başlattık. Şehir dışından alanında uzman arkadaşlarımızı alanlara getirip yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah çok kısa süre içinde Eyyübiye’miz Şanlıurfa’nın en güzel parklarına sahip olacak" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    1. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    2. Hırvatistan’dan euroya geçiş adımı
    3. Şehir içinde trafiği aksatanlar..
    4. Samsun Çarşamba BES'te Siemens Buhar..
    5. Başkan Dilber’den 10 Temmuz Hukukçular..
    6. Teknik Direktör Çapa, Eskişehirspor’u..
    7. ESOB Başkanı Fırat: “Yeni paket..
    8. Maltepe’de engelliler üretip..
    9. Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100..
    10. Türkiye, Avrupa AVM pazarında lider
    11. Bağ yangını korkuttu
    12. Kocaeli’de ihtiyaç sahiplerine evde..
    13. Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu
    14. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık..
    15. Türkiye'den ABD'ye S-400 uyarısı
    16. Madencilerden Yeni Yol Haritası
    17. Yelken: 470 Dünya Gençler Şampiyonası
    18. AliExpress E-İhracat Buluşması..
    19. Barbaros Gözneli idari menajer..
    20. Vali Dağlı sosyal medya hesabından..
    21. Takla atan otomobil şarampole düştü ve..
    22. Resmen duyurdular! Roque Mesa adım..
    23. Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması
    24. Oltu OSB ön talepleri almaya başlıyor
    25. Türkiye’de en sevdiği şey..
    26. Soyer’den Buca metrosu için çağrı:..
    27. Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 4 ölü
    28. Başkan Erdoğan Milletvekilleriyle..
    29. Clinton N'Jie kimdir nereli ve kaç..
    30. “Kooperatifçilik bir seçenek değil..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"