Eyyübiye kırsalında yol yapımı sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla çalışmalarına daha da hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla çalışmalarına daha da hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Daha yaşanılabilir bir Eyyübiye hedefi doğrultusunda ekipleri talimat veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatları bir bir yerine getirilirken, vatandaşlar çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez mahallelerde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile kırsal mahallelerde ise stabilize yol yapımı ile yol ağı genişletme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belirlenen program ve gelen talepler üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler son olarak, Kırkmağara ve Gözeller kırsal mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarını tamamladı. İlçe genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında açıklama yapan Kuş,” Bir Nisan itibariyle daha yaşanılabilir bir Eyyübiye için gece gündüz demeden gerek şahım gerek başkan yardımcılarımız ve birim amirlerimiz çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Özelikle kırsal anlamda fen işleri müdürlüğümüz gerek yeni yol ağı oluşturma gerekse de köy içi çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyor. Üç aylık zaman zarfında çok ciddi mesafe kaydettik. Merkez mahallelerde parke çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Birçok mahallemizin parke onarım işlerini bitirdik. Yakın tarihte inşallah yeni parke taşı ihalemizi gerçekleştireceğiz. Merkez mahallerimizin bütün sıkıntılarını inşallah üç, beş ay içerisinde bitireceğiz. Malum önümüz kış ayı, özelikle kırsal mahallerimizde kış aylarından dolayı çok ciddi sıkıntılar oluşuyor, mağduriyetler yaşanıyor. Bu konuda gerekli talimatları arkadaşlarımıza verdik. Mağduriyetlerin yaşanmaması için hızlı bir şekilde çalışmaları yönünde direktifleri verdik. İnşallah kış ayına girmeden tüm mağduriyetler giderilecek ve Eyyübiye’miz dahayaşanılabilir bir ilçe hale gelecektir. Vatandaşlarımızla bir araya gelip onların taleplerini de yerinde alıyoruz. Mahallelerimizi dolaşıp sıkıntıları yerinde görüyoruz.Yeşil alan noktasında eksikliğini tespit ettiğimiz mahallelerimizde çok hızlı bir çalışma başlattık. Şehir dışından alanında uzman arkadaşlarımızı alanlara getirip yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah çok kısa süre içinde Eyyübiye’miz Şanlıurfa’nın en güzel parklarına sahip olacak" dedi.