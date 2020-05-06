Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları

Eyyübiye’nin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Kuş’un talimatlarıyla kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmalarda alt yapısı tamamlanmış kırsal mahallelerde stabilize, merkezde ise kilitli beton parke taşı döşeme, yeni yol ağı oluşturma, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Eyyübiye Belediyesinin hummalı çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Sağlık Mahalle Muhtarı Halil Demirçalış,” Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından memnunuz. Allah Başkanımız Mehmet Kuş’tan razı olsun. Çamurdan dolayı çok mağduriyet yaşıyorduk. Sağ olsun Başkanımızın talimatlarıyla ekipler hızlı bir şekilde çalışma yürüttüler. Başkanımız Mehmet Kuş’a ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu.