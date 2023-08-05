Eyyamıbahur bunalttı! Nem yüzde 76'ya çıktı

Yaz döneminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade eden ve Afrika sıcakları olarak da bilinen ‘eyyamıbahur’ nedeniyle Antalya’da nem yüzde 76’ya ulaştı, yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü sahile akın etti.

Türkiye’nin en önemli turizm kenti Antalya’da temmuz ayında etkili olan kavurucu ve sıcak hava ağustos ayının girmesiyle birlikte yerini yüksek neme bıraktı. Eyyamıbahur sıcaklarıyla birleşen yüksek nemde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yüzde 76’ya ulaşan nem hissedilen sıcaklığı 40 derecelere taşıyor. Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde görüş mesafesi azalırken, Antalya’yı çevreleyen Toroslar ise görünmez hale geldi. Kentte hava sıcaklığı 31 deniz suyu ise 30 derece ölçülürken, nemden bunalanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Tatilciler denize girerek serinlemeye çalışırken, Antalyalılar ise gölge alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Arkadaşıyla nem altında kalan sahilde fotoğraf çektiren Rus uyruklu Valeria Nagavitsna, Antalya’nın çok güzel olmasına rağmen son günlerde çok sıcak olduğunu söyledi.

"Neme alıştık"

Sahili izkeyen Şule Ağbağ, “Antalya’da yaşıyorum ve bu sıcaklıklara alışığız. Dışarıya güneşten koruyucu kremler sürüp çıkıyoruz. Bu neme de alıştık. Ama yeni gelenlere rahatsızlık veriyor. Yürürken bile terliyorsunuz. Sahili izledik, sonra işe gideceğim. Nem nedeniyle dağlar çok az görünüyor” dedi.

"Serinlemek için denize geliyoruz"

Hatay’dan geldiği Antalya’da kardeşiyle deniz keyfi yapan Demir Tutak, “Son günlerde çok zorlanıyoruz. Evde sürekli duşa giriyoruz. Serinlemek için denize geliyoruz. Hatay’dan daha fazla sıcak burası, yapış yapış terliyoruz. Dışarıda fön makinesi gibi sıcak hava esiyor. Tişört terle üstünüze yapışıyor. Antalya’da herkes denize gelmiş gibi, ben de kardeşimle oyun oynuyorum” ifadelerine yer verdi.