Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman tutulur? Bu ay Eyyâm-ı biyd ne zaman tutulacak?

Peygamber Efendimiz her ayın 13, 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmeyi tavsiye etmiştir. Peki, bu ay eyyâm-ı biyd ne zaman tutulacak?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zamandır ve önemi nedir?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Bu ay Eyyâm-ı biyd ne zaman tutulacak?

Mübarek recep ayı 22 Ocak’ta başladı. Her hicri ayın 13,14 ve 15.günleri oruç tutmak faziletlidir. Bu ay 4 Şubat Cumartesi, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günleri Eyyâm-ı biyd orucu günleridir.