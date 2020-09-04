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Gündem ‘Eyvallah’ diyoruz, not ediyoruz… Ahlaksızlık dizilerinin dosyaları beklerken Akit’e jet hızıyla ceza
Gündem

‘Eyvallah’ diyoruz, not ediyoruz… Ahlaksızlık dizilerinin dosyaları beklerken Akit’e jet hızıyla ceza

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV’ye ceza kesen RTÜK’e tepki gösterdi. Karahasanoğlu, ahlaksız konularıyla toplumda infiale neden olan dizilerin dosyaları beklerken Akit’e jet hızıyla ceza verildiğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:46:00 -

Akit TV’de ilgiyle takip edilen Manşetlerin Dili, Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. Son zamanlarda laikçi azınlığın saldırısına maruz kalan Akit TV’ye RTÜK tarafından verilen cezanın da konuşulduğu programda, Ali ihsan Karahasanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karahasanoğlu, RTÜK’te birçok skandal yapım için dosyaların uzun zaman bekletildiğini hatırlatarak Akit’e jet hızıyla ceza kesildiğini söyledi. Akit TV’ye ceza vermek için dünden razı gibi hareket eden RTÜK üyelerinin, yeri geldiğinde PKK’nın yayın organı ROJ TV’ye bile ceza veremediklerini hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, özellikle Cumhur İttifakı partilerinin kontenjanından RTÜK üyesi olan isimlerin kendilerine yakın medya organlarına ceza kesilirken engel olamamalarını, teröristlerin yayınlarına ceza vermek için de etkili olamamalarını eleştirdi. Seçim zamanı bunların hatırlanacağını belirten Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Eyvallah diyoruz, not ediyoruz. Seçim sandıkları geldiğinde kendileri çıkarlar, hangi bölgeden hangi ilden aday oluyorlarsa… Biz vatandaşlara bunların hangi konularda hangi cezaları verdiremediklerini, PKK’nın yayın organına bile, ROJ TV’ye bile ceza verilmek istendiği zaman HDP’li RTÜK üyelerinin sözüm ona nasıl aslanlar gibi PKK’lı teröristleri nasıl savunduklarını, onların da nasıl aciz kaldıklarını, kendi seçmenlerine de anlatırız. O zaman görüşürüz, hesaplaşırız kendileriyle.

Akit’e ceza verildi

RTÜK, CHP’li İlhan Taşçı’nın talebi üzerine Akit TV’ye para cezası verilmesine hükmetmişti. Tepki çeken bu kararın alınmasına ön ayak olan CHP’li RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Akit TV’nin “Anırkabir” ifadesini kasıtlı kullandığını savunurken, Halk TV’nin, “601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” haberine ceza verilmesine karşı çıkmış ve “maddi hata var” demişti. Klavyede r ve t harflerinin yan yana olmasından kaynaklanan, “Anırkabir” ifadesini maddi hatadan saymayan CHP’li İlhan Taşçı’nın, Halk TV’nin, “vatandaş” yerine “sağlık çalışanı” ifadesini kullanmasını maddi hatadan sayması, batık zihniyetinin hastalıklı kararlarından birisi olarak tarihe geçti!..

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Yorumlar

Velid

Sadece Ak parti milletvekilleri değil, tüm muhafazakar camianın tabanının da müptela olduğu bir türlü kurtulamadığı hastalık; aşağılık kompleksi, kendini başkasına olduğundan farklı tanıtıp onaylatma hastalığı
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mlym

günaydın. ceza dün verildi değil mi? Ali İhsan bey kime "hesaplaşırız" demiş? rtük ak parti üyelerine mi? iktidarda kim var?
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