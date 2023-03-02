Eyvah şimdi yandık! Balotelli'nin rotası yine Süper Lig...

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Mario Balotelli, bu sezon başında İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutmuştu. Yeni takımına büyük umutlarla transfer olan ancak beklenen etkiyi bir türlü gösteremeyen İtalyan golcü, hiç beklemediği bir hareketle karşı karşıya kaldı. Mario Balotelli, taraftarlarının formasını yakmasının ardından ayrılık kararı aldı.

Geçtiğimiz sezonun başında transfer olduğu Adana Demirspor ile çıktığı 35 resmi maçta 19 gol - 7 asistlik bir performans sergileyen Mario Balotelli, bu sezona da Mavi Şimşekler ile başladı ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Bir maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile saha içinde tartışan İtalyan golcü, Adana Demirspor'dan ayrılmıştı.

İsviçre Ligi takımlarından Sion'un yolunu tutan yıldız futbolcu, burada kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. Ligin 22. haftasında St. Gallen'i konuk eden Sion, karşılaşmadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligde sondan ikinci sırada yer aldı.

Maça ilk 11'de başlayan ve 70 dakika sahada kalan Mario Balotelli ise taraftarların hedefindeki isim oldu. Skorun 4-0 olmasıyla birlikte tribünde yer alan bazı taraftarlar, yıldız golcünün formasını yaktı.

Bu hareket sonrasında oldukça sinirlenen Mario Balotelli, Sion kariyerine daha fazla devam etmeyeceğini yönetime bildirdi ve ayrılık kararı aldı

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İtalyan basınının haberine göre Galatasaray, yaşanan gelişmeler üzerine Mario Balotelli'yi gündemine aldı. Sarı - kırmızılıların transferdeki en büyük rakibinin ise İtalya'dan Monza olduğu kaydedildi. Balotelli'nin ise yeniden Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon Sion formasıyla 13 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol atma başarısı gösterdi.