Eyvah, o vitaminin fazlası saç döküyor!

Saç dökülmesi genç yaşlara kadar düştü. Saç dökülmesinin başlıca nedeni vitamin eksikliği olarak gösteriliyor. Peki saç neden dökülür? Hangi vitamin saç dökülmesine neden olur? İşte cevabı...

Saç neden dökülür?

Tansiyon, kolesterol, tiroit gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar, doğum kontrol hapları, psikiyatride uzmanının reçetesine yazdığı ilaçlar, A vitamini ve bunun benzeri bazı ilaçlar saç dökülmesine neden olabilmektedir. Saç dökülmesinin kendisi de stres durumunu daha da artırabilmekte ve bir kısır döngüye neden olabilir. Araştırmalara göre 1,5 - 2 aydan uzun süren saç dökülmesi önemsenmelidir.