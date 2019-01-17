Eyvah eyvah! Bu duruma gelmemeliydi

Tıpta "Tonsil" olarak da adlandırılan bademcikler, dilin arka kısmında boğazın her iki yanında bulunan önemli görevleri olan organlarımız...

Vücuda giren zararlı mikropları yakalayarak, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan hücreleri üretirler. Bu hücreler ya direkt kendileri mikropları öldürmekte ya da mikropların öldürülmesini sağlayan bazı maddeleri üretmektedir..

Vücuda giren bazı mikroplar, bunlara rağmen yok edilemez ve bu duruma bademcik iltihabı (tonsilit) adı verilir.

Bademcik iltihabı çocuklarda en sık görülen hastalıklardandır, en sık 5-15 yaşlarında ve kış-ilkbahar döneminde görülür.

Akut tonsillite sebeb olan mikroplar, tükürük, burun ve boğaz sıvıları gibi vücut sıvılarıyla, yakın temasla, solunum yolundan hava yoluyla çıkan damlacıklar yoluyla insandan insana bulaşabilmektedir.

Belirtileri nelerdir?

Şu belirtilerin hepsi veya birkaçı bulunabilir;

-Ateş (39-40 derece)

-Üşüme, titreme

-Bademcikler şiş, kızarma

-Kulak ağrısı

-Boğaz ağrısı

-Yutkunmada zorlanma,

-Halsizlik, kırgınlık, vücutta yaygın ağrı, eklem ağrıları

-Boyundaki lenf bezlerinde şişme, hassasiyet, ağrı

-Baş ağrısı

-İştahsızlık

-Kötü ağız kokusu

-Ses değişiklikleri

Çocuklarda bunlarla birlikte ayrıca:

-Mide bulantısı

-Kusma

-Karın ağrısı da eşlik edebilir.

Tedavisi nasıl yapılır?

Yeterli sıvı alımı ve uygun ağız bakımı önemlidir.

Antiseptik gargaralarla (mesela önleyici anlamda elma sirkesiyle) gargara yapmak ağız bakımı için yeterlidir.

Bunun yanında yatak istirahati, ağrı kesici, ateş düşürücü ve bakteriyel enfeksiyon düşünülenlerde antibiyotik verilir.

Bakteriyel enfeksiyonda antibiyotik verilmeyenlerde genellikle hastalık 7-8 günde kendini sınırlar. Ancak antibiyotik vermek belirgin bir şekilde baş ağrısı, ateş ve boyundaki lenf bezi şişkinliklerini azaltır.

Ayrıca muhtemel bir akut romatizmal ateş (Romatizmal Kalp İltihabı) veya akut glomerülonefrit (böbrek iltihabı) gibi komplikasyonlar önlenmiş olur.

Antibiyotik tedavisi doktora başvurulup doktor tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır.

Halk arasında yaygın olarak kullanılan antibiyotik tedavisi uygun olmayan kişilere verildiğinde ishal, karın ağrısı, halsizlik gibi olumsuz etkilere sebep olabilmektedir.

Ayrıca, antibiyotiklerin dozkullanımı, bilinmemesi daha kötü sonuçlar verebilir.

Ayrıca hastanın tekrar tekrar boğaz enfeksiyonu geçirmesine sebep olabilmektedir.

Yılda en az 4-5 defa bu iltihaplanmanın olması, bademciklerde kalıcı hale gelmesi, bademciklerin çok büyüyerek yemek yemeyi zorlaştırıp solunum yolunu tıkayıcı hale gelmesi, bademcik çevresi apse gelişmesi durumlarında hastaların KBB hekimince değerlendirilip bademciklerinin ameliyatla alınmasını gerektirir.

Bir haftayı geçerse..

Bu hastalık çoğunlukla kendi kendini sınırlar ve 7-8 gün içinde kendiliğinden düzelir. Ateş 48 saatten uzun sürüyorsa, hastalık kötüye gidiyorsa, yeme içme sırasında zorluk çekiliyorsa, soluk alıp vermede zorluk varsa bir KBB Uzmanına görünmelidir.

Geç kalındığında veya tedavi yarım bırakıldığında..

-Bademcik çevresi apsesi,

-Orta kulak ve kulak arkası kemiğin enfeksiyonu,

-Akciğer enfeksiyonu,

-Romatizmal kalp iltihabı,

-Böbrek iltihabı,

-Derin boyun enfeksiyonu

-Menenjit (Beyin zarı enfeksiyonu)

-Kemik ve kemik iliği enfeksiyonu,

-Eklem enfeksiyonu,

-Septisemi yani mikrobun kana yayılması gibi vahim sıkıntılar baş gösterebilir.