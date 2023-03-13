Eyvah eyvah! Bu, Akşener'i çıldırtır! Kadın neye uğradığını şaşıracak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Meral Akşener’e yazdığı mektup sonrası, İYİ Parti Genel Başkanı'nın sessiz kaldığını belirterek, "O nedenle bazı soruları sormak kaçınılmaz oldu" dedi.

Selvi, "kazık mı kazık" sorularını şöyle sıraladı:

"Selahattin Demirtaş, Meral Akşener’e ayar verdiği bir mektup yazdı. Akşener bu mektuba karşı sessiz kaldı. İYİ Parti’den ses çıkmadı. O nedenle bazı soruları sormak kaçınılmaz oldu.

1- Meral Hanım, Demirtaş mektubunda, “Partimiz HDP, aynen İYİ Parti gibi meşruiyetini halktan almıştır” diyor. Siz, “HDP’yi PKK’nın yanına konumlandırıyorum” demiştiniz. “HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak görüyorum” diye konuşmuştunuz. Demirtaş ise İYİ Parti’yi HDP’nin yanına konumlandırdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti’yle HDP’nin aynı meşruiyet kaynağına sahip olduğunu kabul ediyor musunuz?

DEMİRTAŞ’I İKNA

2- 2018 seçimlerinden sonra HDP’li Fatma Kurtulan, Meclis’te partinizin sıralarına dönerek, “İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK’ye içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturuyorsunuz” demişti.

Demirtaş da “Benim de oyumla cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz?” diyor. Fatma Kurtulan’a karşı sessiz kalmıştınız. Selahattin Demirtaş’a cevap verecek misiniz? Demirtaş’ı nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz?

HDP İLE EŞİT MÜZAKERE

2- Kılıçdaroğlu, HDP’nin kapısını çalmaya hazırlanırken Demirtaş, “HDP ile HDP seçmeni de eşitler arası, omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir” diyor. Meral Hanım, HDP ile eşler arası müzakere yapacak mısınız?"