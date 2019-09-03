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Eyüpsultanlı gençlere ücretsiz futbol eğitimi

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Göktürkspor tesislerinde 14-16 yaş arası gençlere ücretsiz futbol eğitimi verilmeye başlandı.

03 Eylül 2019 Salı 15:43
Eyüpsultanlı gençlere ücretsiz futbol eğitimi

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Göktürkspor tesislerinde 14-16 yaş arası gençlere ücretsiz futbol eğitimi verilmeye başlandı.


Göktürkspor Tesisleri’nde gerçekleşecek eğitimlerle birlikte Göktürk’te bu alana ilgi duyan gençler, futbol branşında kendilerini keşfetme şansı yakalayacak. Ücretsiz futbol eğitimine katılmak isteyen gençler, deneyimli eğitmenler eşliğinde spor geçmişine bakılmaksızın hazırlanmış olan antrenman programlarına göre spor yapmaya başlayabilecek.


Göktürkspor Antrenörü ve Göktürk-Beşiktaş Futbol Akademi Birim Sorumlusu Tümay Sarıyiğit hayata geçirilen 14-16 Yaş Arası Ücretsiz Futbol Okulu Projesi hakkında, “Birçok amatör kulüpte genç çocuklara hizmet veriliyor. Ancak 14-16 yaş civarlarına gelmiş gençlerimiz, bu duyguyu tatmamış gençlerimiz, evinde oturarak bu işlerin nasıl olduğunu merak eden bir kitle var. Göktürkspor ve Beşiktaş’ın ortaklaşa yaptığı çalışmayla birlikte, küçük yaşlarda bu işe başlamamış çocuklara geç kalmadıklarını, artık 14-16 yaş arasında da futbola başlayabileceklerini gösteriyoruz. Bu çocuklarımız için futbola başlamak için çok geç değil” dedi.


Tümay Sarıyiğit, “Sosyal medyada ve Göktürk’teki çeşitli reklam alanlarında tanıtım çalışmaları başladı. Vatandaşlarımız ve çocuklar Göktürk Spor Tesisleri’ne gelerek bizzat başvurabilirler. Bununla ilgili antrenman programımız kısa sürede başlayacağız. Çocukların futbol geçmişi olup olması bizim için çok önemli değil. O yüzden bu işi daha önce tatmamış, takım duygusunu yaşamamış çocuklar buraya rahatlıkla gelip kendilerini gösterebilirler. Eyüpsultan Belediyesi’ne ait olan Göktürkspor’un tesislerini kullanıyoruz. Bu işin paydaşları spora ve sporcuya destek veren Belediye Başkanımız Deniz Köken ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.


Tesise gelen çocukların öz güvenlerinin arttığına dikkat çeken Sarıyiğit, “Teknolojinin gelişmesiyle çocuklar artık yalnızlaştı. Ama burada ciddi bir arkadaşlık ortamı olduğunu gözlemliyoruz. İşin spor performansı kısmına gelirsek, Göktürk ve Kemerburgaz çevresinde Göktürkspor olarak bir amatör takım kurduk. Kurduğumuz takım çok başarılı oldu. Bu başarıların devamının geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlarımızın en büyük kaygısı ben bu işi becerebilir miyim? Ya da geç kaldım mı? Herkesi buraya davet ediyoruz. Buraya gelecek çocuklarımız sadece futbol oynamak ve arkadaş edinme duygusuyla performans beklentisi olmaksızın sporlarını yapabilirler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:43
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