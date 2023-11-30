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Gündem Eyüpsultan'da toprak kayması korkuttu
Gündem

Eyüpsultan'da toprak kayması korkuttu

Yeniakit Publisher
2023-11-30 16:36:00 -
Eyüpsultan'da toprak kayması korkuttu

Kent genelinde dün yaşanan fırtına ve sağanağın etkisiyle toprak kaymaları yaşanıyor.

 

İSTANBUL

Eyüpsultan'da sağanak nedeniyle dün yaşanan toprak kayması sonucu tedbir amaçlı boşaltılan 3 gecekondudan birinin bahçesinde ardiye olarak kullanılan tek katlı yapının bir kısmı yıkıldı.

Kent genelinde dün yaşanan fırtına ve sağanağın etkisiyle Esentepe Mahallesi Park Üstü Sokak'taki inşaat alanında yaşanan toprak kaymasının ardından boşaltılan 3 gecekondunun bulunduğu alanda, arar ara toprak kaymaları devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toprak kaymasının meydana geldiği sokakta zaman zaman kontrollerini sürdürüyor.

Ekiplerin kontrolleri sırasında, tedbir amaçlı boşaltılan gecekondulardan birinin bahçesinde ardiye olarak kullanılan tek katlı yapının duvarı, altındaki toprağın kayması sonucu yıkıldı.
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Toprak kayması esnasında meydana gelen gürültü nedeniyle sokaktaki vatandaşlar da kısa süreli panik yaşadı.

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