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Eyüpsultan'da sebze yetiştirmek için 2 sera kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:42:32 -
Eyüpsultan'da sebze yetiştirmek için 2 sera kuruldu

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, mevsime göre sebze yetiştirmek üzere Odayeri Mahallesi'nde 2 sera kurdu.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölge halkını tarım konusunda desteklemek, üretime teşvik etmek, böylelikle ekonomik olarak katkı sağlamak için kurulan seralarda, yaz ve kış üretime devam edecek.

İlk etapta Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapılacak olan seralarda, ilerleyen dönemde bölgede bulunan vatandaşlar da üretime katkıda bulunacak. Böylelikle bölgede tarımla uğraşan vatandaşların desteklenmesi ve Odayeri Mahallesi'ndeki ekonomik kalkınmanın gelişmesi amaçlanıyor.

Odayeri'ndeki seralarda vatandaşlar tarafından yetiştirilen ürünler, Alibeyköy'de kurulacak olan halk pazarında satışa sunulacak.

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