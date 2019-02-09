Eyüpsultan'da pompalı tüfek dehşeti İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki AVM'nin önünde bekleyen bir kişi, pompalı tüfek saldırısı sonucu yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir alışveriş merkezi önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. E.T isimli kişi aracıyla geldi, yanında getirdiği pompalı tüfekle AVM önünde bekleyen Baran E.'ye 3-4 el ateş etti. Baran E. bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan, sivil polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri alışveriş merkezi önünde ve saldırganın geldiği otomobilde incelemelerde bulundu.

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