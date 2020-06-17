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Aktüel

Eyüpsultan’da metruk binaların yıkımı devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:44:03 -
Eyüpsultan’da metruk binaların yıkımı devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.


Eyüpsultan’da metruk halde bulunan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapıları, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve yıkımı gerçekleştiriliyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutan Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri,metruk yapıları tespit ederek bina sahipleri ile iletişime geçiyor.


Halkın huzur ve güvenliği yanında ilçenin değişim ve gelişimi için çevrelerindeki bu tür binaların bildirilmesini isteyen yetkililer, metruk binaların tespit edilmesinin ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden yıkım işlemini gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son olarak Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Esentepe Mahallesi Zambak Sokak No:9-11’de bulunan metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

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