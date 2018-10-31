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Eyüpsultan'da markete silahlı soygun

İstanbul Eyüpsultan'da silahlı iki kişi, girdikleri marketin sahibini etkisiz hale getirip, kasadaki yaklaşık 600 lirayı alarak kayıplara karıştı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 00:14
Eyüpsultan'da markete silahlı soygun

Akşemsettin Mahallesi Alperen Sokak'taki bir markete gece saatlerinde gelen yüzlerini gizleyen silahlı 2 kişi, market sahibinden kasadaki paraları istedi.

Soyguncular, silah tehdidiyle kasada bulunan yaklaşık 600 lirayı aldıktan sonra yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 00:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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