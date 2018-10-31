Eyüpsultan'da markete silahlı soygun

Akşemsettin Mahallesi Alperen Sokak'taki bir markete gece saatlerinde gelen yüzlerini gizleyen silahlı 2 kişi, market sahibinden kasadaki paraları istedi.

Soyguncular, silah tehdidiyle kasada bulunan yaklaşık 600 lirayı aldıktan sonra yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.